В Анапе мешки с мазутом не вывезли с пляжа. Ночью во время шторма их смыло в море

Накануне телеграм-канал оперштаба Краснодарского края сообщал , что работы по уборке нефтепродуктов приостановили, так как в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм: «Выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут». Власти заявили, что вывозить мешки быстрее невозможно. Утром 23 декабря работы пообещали возобновить.

Под последним постом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева жители написали множество гневных комментариев. Они жалуются, что ночью техника засыпала песком не вывезенные мешки:



«Все мешки с мазутом просто засыпали песком и прошли грейдером. Но не до конца, видать, помешали им. Что происходит? Почему люди убирают, а другие просто перекладывают в другое место и пытаются скрыть?».



«А че насчет ночного закапывания в песок мазута».



«А вам не сказали, что сейчас с мешками, которые люди собирали вручную. Мешки уже в воде с мазутом».



«В субботу на пляже Витязево один трактор. 50 волонтеров, которые за свои деньги покупают пакеты, средства защиты, снимают жилье, чтобы ликвидировать последствия катастрофы».



«Почему мазут свозится в Холмскую на свалку для строительного мусора, где он стекает в реку или закапывается в 30 метрах от пляжа».



«Губернатор не справляется абсолютно. Мы сегодня были там, техники минимум, людей тоже».