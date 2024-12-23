В Анапе мешки с мазутом не вывезли с пляжа. Ночью во время шторма их смыло в море

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Осторожно, новости» https://t.me/ostorozhno_novosti/32441
    © Скриншот из телеграмм-канала «Осторожно, новости» https://t.me/ostorozhno_novosti/32441

В Анапе мешки с собранным мазутом закапывали в песок. Утром побережье покрылось новым слоем нефтепродуктов

Утром 23 декабря в соцсетях появилась информация, что на побережье Анапы произошел повторный выброс мазута. По словам жителей, нефтепродукты появились на 1-м проезде поселка Джемете. 

Очевидцы заявили, что ночью 22 декабря оставленные на пляжах мешки с мазутом унесло в море.

Накануне телеграм-канал оперштаба Краснодарского края сообщал, что работы по уборке нефтепродуктов приостановили, так как в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм:

«Выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут».

Власти заявили, что вывозить мешки быстрее невозможно. Утром 23 декабря работы пообещали возобновить.

В Черном море повторные выбросы мазута:

Под последним постом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева жители написали множество гневных комментариев. Они жалуются, что ночью техника засыпала песком не вывезенные мешки:

«Все мешки с мазутом просто засыпали песком и прошли грейдером. Но не до конца, видать, помешали им. Что происходит? Почему люди убирают, а другие просто перекладывают в другое место и пытаются скрыть?».

«А че насчет ночного закапывания в песок мазута».

«А вам не сказали, что сейчас с мешками, которые люди собирали вручную. Мешки уже в воде с мазутом».

«В субботу на пляже Витязево один трактор. 50 волонтеров, которые за свои деньги покупают пакеты, средства защиты, снимают жилье, чтобы ликвидировать последствия катастрофы».

«Почему мазут свозится в Холмскую на свалку для строительного мусора, где он стекает в реку или закапывается в 30 метрах от пляжа».

«Губернатор не справляется абсолютно. Мы сегодня были там, техники минимум, людей тоже».

Ранее Юга.ру рассказывали, с какими проблемами столкнулись экологи, волонтеры и жители Анапы при ликвидации разлива нефти в Черном море.

Анапа Нефть Происшествия Разлив нефти Черное море Экология

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