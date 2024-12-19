Кондратьев считает, что Кубани для ликвидации последствий разлива нефти не нужна помощь. Эколог утверждает обратное

Путин назвал происшествие в Краснодарском крае «экологической бедой» и «катастрофой». По его словам, из танкеров вытекло почти 40% топлива — это 3,68 тыс. тонн нефтепродуктов.

19 декабря состоялась прямая линия Владимира Путина. Президенту России продемонстрировали видео, снятое Альбиной Шатохиной в селе Витязево под Анапой. На кадрах авторка ролика показала ситуацию, сложившуюся из-за разлива нефти в Керченском проливе.

Предытория. 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море. 17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом.

«Правоохранительные органы дают свою оценку произошедшему. Мне докладывают об ошибках капитанов, они вовремя не ушли в укрытие и встали на якоре не там, где положено. Работать достаточно сложно, потому что продолжается шторм. Нужно не дать возможности расползтись нефтяному пятну. Надо сделать все, чтобы убрать загрязнение с берегов», — считает президент.

По его словам, губернатор Краснодарского края от сторонней помощи отказался.

«Кондратьев на месте сосредоточил группировку 4 тыс. человек, и на данный момент каких-то дополнительных мероприятий не требуется», — заявил Путин.

В МЧС также уточнили, что ресурсов для ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае хватит. При этом эколог Жора Каваносян, который находится в Анапе на месте ЧП, написал, что техники не достаточно.

«Да, техники на ликвидации последствий нефтеразлива катастрофически не хватает. Техники нужно много. И самосвалов, и экскаваторов. Объем огромный, собранный мазут тяжелый. Сейчас мешки вывозят за территорию пляжа на какой-то полигон. Говорят, что он в хуторе Белом Темрюкского района, плечо — 36 км. Пока совсем не понятно, что это за место и подходит ли этот полигон для загрязненных грунтов. Если мешки с мазутом просто вываливают куда-то, то может произойти вторичное загрязнение», — рассказал Каваносян.