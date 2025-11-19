От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке». На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России

7 ноября Всероссийский детский центр «Орленок» в поселке Новомихайловском стал эпицентром цифрового гостеприимства. Здесь стартовала «Техносмена-2025» — форум о цифровых технологиях в гостиничном и ресторанном бизнесе, организованный «Ростелекомом» при поддержке Ассоциации цифрового развития Краснодарского края. Мероприятие собрало более 200 отельеров, рестораторов и технологических вендоров из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Санкт-Петербурга и Москвы. Юга.ру посетили форум и собрали самые яркие кейсы и прогнозы спикеров.

Цифровой «Орленок»: как детский лагерь готовит IT-поколение Всероссийский детский центр «Орленок» стал не только площадкой для форума «Техносмена-2025», но и живым примером глубокой цифровой трансформации. Директор центра Александр Джеус отметил, что ежегодно учреждение реализует более 56 федеральных образовательных программ в партнерстве с ведущими корпорациями России, включая «Росатом» и «Ростелеком». «ВДЦ «Орленок» с «Ростелекомом» связывает многолетнее партнерство, которое длится уже более 16 лет. Все цифровые решения, которые мы реализуем в центре, начиная от бухгалтерии, заканчивая продажей путевок, работа практически всех смен строятся на взаимодействии с «Ростелекомом», — подчеркнул Джеус. Особое внимание в «Орленке» уделяют раннему технологическому образованию детей. «Мы уже 4 года работаем с младшими школьниками, сейчас стоит задача спуститься ниже на старший дошкольный возраст. В противном случае мы можем опоздать в технологической гонке», — считает директор.

Александр Джеус на «Техносмене-2025» © Фото представлено ПАО «Ростелеком»

Курортный локомотив: как Кубань принимает 20 млн туристов в год Краснодарский край сохраняет статус главного курортного региона России. Как отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, ежегодно регион принимает около 20 млн туристов. Александр Джеус как председатель комитета по природным ресурсам, экологии, курортному делу и туризму ЗСК, подчеркнул, что Краснодарский край — крупнейшая рекреационная зона России: «Сегодня здесь работает более 10 тыс. средств размещения, включая 330 гостиниц категории 4 и 5 звезд. Ведется строительство еще 70 новых отелей. Базовые цифровые сервисы уже стали нормой: Wi-Fi доступен в 86% объектов размещения, IP-телефонию используют в 64%, а цифровое телевидение подключили 62% заведений».

Роман Куринный выделил важность сферы общепита в сфере гостеприимства: «Если мы сравним две цифры, у нас 11 000 средств размещения и столько же ресторанов и кафе. Если добавить сюда магазины, в розничной сети порядка 50 000 объектов. Это объемный большой рынок, и одно без другого существовать не может. Когда человек приезжает в регион, он в первую очередь начинает получать колорит через кухню. На наших курортах можно есть шашлык, а можно — устрицы».

По словам Куринного, малый и средний бизнес формирует основу индустрии: почти каждый пятый житель региона — предприниматель. Сегодня на Кубани зарегистрировано 315 000 субъектов МСП, в которых занято 1,4 млн человек. За последние пять лет количество компаний в сфере гостеприимства увеличилось на 16% и достигло примерно 16 тысяч. Александр Джеус дополнил картину актуальными цифрами: с начала 2025 года край посетили около 15 млн туристов, а по итогам сезона ожидается, что поток достигнет 18,6 млн человек. «В этом году Сочи принял 2,8 млн туристов, Туапсинский район и Геленджик — 2 млн, — уточнил Джеус. — Средства размещения предоставили более 530 000 мест и более 200 здравниц — свыше 100 000 койкомест», — добавил он.

© Фото представлено ПАО «Ростелеком»

Как технологии трансформируют курортный бизнес Как рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на юге Алексей Коновалов, технологии критически важны для устойчивости бизнеса в условиях нестабильного рынка. Использование стандартных решений сокращает время работы с клиентом на 20%. Для небольшой организации это значительный эффект, сродни высвобождению времени одного сотрудника. «У «Ростелекома» большой опыт работы с туристическим кластером: более 250 тыс. клиентов, которые занимаются ресторанным и гостиничным бизнесом. Нам есть что сказать, и поэтому мы решили создать площадку для диалога о цифровых решениях в отрасли. Использование облачных систем, CRM-программ и автоматизации помогает снизить затраты, улучшить качество обслуживания и привлечь больше клиентов. Даже небольшие гостиницы и кафе, которые внедряют современные сервисы, получают преимущество перед конкурентами», — отметил он. Компания фиксирует постепенный рост спроса на облачные системы — особенно PMS-системы для автоматизации процессов в гостиничном секторе. Решения для управления бронированием, заселением и уборкой дополняются системами для бронирования столов и организации доставки в общепите. Этот тренд особенно важен для компаний, развивающихся по франшизе или планирующих сетевое расширение: облачные технологии позволяют без больших затрат увеличивать партнерскую сеть.

Алексей Коновалов © Фото представлено ПАО «Ростелеком»

Цифровой консьерж: как роботы и умное отопление меняют отели Эксперт ассоциации отельеров АМОС Антон Бадокия поделился инновационными решениями, которые уже внедряются в гостиничном бизнесе. Одним из ключевых проектов стало создание голосовых роботов. «Один робот будет бронировать звонки, связанные с записью на медицинские услуги. Другой будет разгружать операторов, отвечая на текущие вопросы — какая температура воды в бассейне, график работы, как проехать», — объяснил Бадокия. Не менее инновационной стала система управления отоплением, созданная совместно с «Ростелекомом». «Мы сделали проект по отоплению, и у нас сегодня в одном из корпусов есть управление с планшетов температурой в номерах. Мы можем подогревать номер перед приездом гостя, регулировать и экономить энергию», — рассказал эксперт.

Бадокия подчеркнул, что все технологические нововведения служат одной цели: «Что бы мы ни делали — цифровизация, роботы, бережливое производство — мы говорим всегда об интересах гостей. Иначе ради чего вообще все это делать?» Отвечая на вопрос о будущем технологий, эксперт отметил: «Технологии будут развиваться, возможно, на уровне психологической разгрузки. Но то, что мы уже точно не будем как раньше — это факт. Всем придется меняться».

Базовый минимум и роскошный максимум: что такое цифровая зрелость бизнеса Сергей Грабский, руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края, объяснил разницу между начальным и продвинутым уровнями цифровизации: «Базовый минимум — это когда технологии позволяют экономить, а когда создают еще и дополнительные стоимость — это близко к максимуму». По его словам, большинству компаний не по карману содержать IT-директора с зарплатой от 500 000 рублей. Грабский считает, что настало время передавать IT-функции на аутсорсинг, как это уже произошло с бухгалтерией и юридическими услугами. Особую проблему представляют «лоскутные решения» — разрозненные цифровые системы, накопленные в успешные периоды. Они создают технический долг: требуют дорогого обслуживания, но не приносят пользы. «IT-система должна работать точно так же идеально, как и горничная», — считает эксперт и рекомендует начинать с комплексного IT-аудита, а затем внедрять постоянный проактивный контроль систем. Это позволяет навести порядок в цифровой инфраструктуре и сделать бизнес готовым к масштабированию.

Инструменты для роста: как на Кубани поддерживают малый бизнес в туризме Роман Куринный подробно рассказал о действующих мерах поддержки. «У нас шесть институтов развития, из которых четыре задействованы на именно эту индустрию. Фонд микрофинансирования Краснодарского края занимает первое место в России и выдает кредиты от 0,01% сроком до 5 лет», — сообщил Куринный.

Для предпринимателей в сфере гостеприимства регион разработал специальные продукты: займ «Отельер» — от 4,9% на 5 лет, для предприятий общественного питания — от 6,5%. Гарантийный фонд края работает под 0,5% годовых при средней ставке по стране 2,4%. Фонд развития бизнеса предлагает нефинансовую поддержку — полное сопровождение проекта, включая разработку логотипа, маркетинговых услуг и сайта.

«Есть хорошая пословица: червяк должен нравиться рыбке, а не рыбаку. Поэтому мы разрабатываем и смотрим, насколько это востребовано. Если продукт не идет, мы его тут же трансформируем», — подчеркнул Куринный. Еще один эффективный инструмент — Агентство по привлечению инвестиций, где за каждым проектом закрепляют персонального менеджера. «У нас есть пример, когда стоимость подключения к сетям сократили с 600 млн до 35 млн рублей», — привел пример чиновник.

Роман Куринный © Фото представлено ПАО «Ростелеком»

Кино как драйвер турпотока: опыт рибейтов Одной из самых необычных и эффективных мер поддержки туриндустрии края стали рибейты — возврат части расходов на кинопроизводство. Как рассказал Роман Куринный, эта история началась пять лет назад: «Мы в 2023 году подняли возврат до 30%. И с 2020 года, за 5 лет, количество фильмов, снимающихся в регионе, выросло в 3 раза. 69 кинокомпаний воспользовались этой услугой». Решение дало не только прямой экономический эффект, но и работает на продвижение территории.

Поддержка в кризис: бизнес после экологической катастрофы Прошедший сезон оказался для курортов Кубани непростым. Холодный июнь и сентябрь, а также экологическая катастрофа в Анапе привели к снижению турпотока. По словам Александра Джеуса, в наиболее пострадавшие районы приехало на 19% меньше гостей: «Люди не понимают, как можно отдыхать без пляжного отдыха, видеть море без возможности туда зайти».

По словам Александра Джеуса, в этом году объекты МСП получили от государства более 38 млрд рублей по нацпрограмме развития туризма. «Сумму распределили между 4 500 компаниями. Средства направили на строительство, расширение отелей, ресторанов, кафе и инфраструктуры».

Для Краснодарского края предусмотрели дополнительную поддержку: «По поручению губернатора направили более 50 млн рублей субсидий компаниям санаторно-курортной отрасли. Эти средства предоставлены на возмещение части затрат, вызванных чрезвычайными ситуациями».

Дополнительно в Анапе и Темрюкском районе власти приостановили курортный сбор, а госкорпорация «Туризм.РФ» направила 1,7 млрд рублей на поддержку пострадавшего бизнеса.

С февраля 2025 года гостиницы, отели и санатории в зоне чс в Анапе и Темрюкском районе могли получить микрозайм до 5 млн руб. сроком до 3 лет по ставке 2% годовых.

Взгляд из отрасли: налоги, кадры и цифровизация гостиничного бизнеса Вадим Прасов из Федерации отельеров и рестораторов России выделил ключевые законодательные изменения года. Среди положительных моментов он отметил повышение порога выручки для работы без НДС с 2 до 3 миллиардов рублей, что поддержало растущие ресторанные сети. Однако грядущее повышение НДС само по себе остается серьезным вызовом для отрасли.

Главной проблемой отрасли стала острая нехватка персонала, которая наблюдается последние три года и ведет к росту расходов на оплату труда. На фоне инфляции и увеличения налоговой нагрузки это вызывает у бизнеса серьезные опасения перед 2026 годом.

Спикер раскритиковал принцип расчета курортного сбора по схеме «1%, но не менее 100 рублей», из-за чего владельцы номеров эконом-класса платят заведомо завышенный процент. «Минфин решил, что у нас номера дешевле 10 000 рублей все-таки не стоят. Приятная такая оценка отрасли. Но, к сожалению, это несколько не так», — иронично заметил Прасов.

Среди прорывов он выделил долгожданные нововведения в цифровизации. Уже с начала 2025 года стало возможным заселение в отель по загранпаспорту, а с 2026-го — по водительским удостоверениям и биометрии. Еще одним достижением стала легализация невозвратных тарифов, за которую отрасль боролась более 15 лет.

Вадим Прасов © Фото представлено ПАО «Ростелеком»

Почему в «Ласточке» плохо ловит Wi-Fi и как это исправить На животрепещущий вопрос о нестабильном Wi-Fi в скоростных поездах, живо поддержанный аплодисментами в зале, ответил вице-президент по развитию продуктов и работе с малыми и средними предприятиями «Ростелекома» Тимофей Абраменко. Он объяснил, что проблема имеет техническую природу и не связана с нежеланием операторов улучшать связь:

«Во время движения с достаточно большой скоростью переключение мобильного телефона от базовой станции к базовой станции происходит с определенной задержкой. Поэтому, когда мобильный телефон продолжает циклиться в предыдущей базовой станции, сигнал ухудшается».

Абраменко отметил, что прогресс не стоит на месте и появляются новые высокоскоростные решения. Для реализации таких проектов нужны совместные шаги с регионами. Ключевая проблема — окупаемость инфраструктуры. «Для того, чтобы эта структура окупалась, требуется достаточное количество пользователей. «Ласточки», хотя они и высоконагруженные, — все равно это не тот поток, который может окупить вложения». Выходом спикер видит концепцию «дозагрузки» базовых станций дополнительными сервисами: видеонаблюдением для безопасности на транспорте, системами телеметрии и погодного мониторинга. Такой подход может сделать проект коммерчески успешным без господдержки.

Эпоха осознанного потребления: как удержать нового гостя Основательница сети краснодарских кафе Zanoza и бара «Сельдерей» Эленика Корелова поделилась взглядом на меняющегося потребителя и ошибках начинающих рестораторов. Корелова призналась, что начинала 10 лет назад без понимания финансовой модели: «Я думала, что если себестоимость сэндвича порядка 70 рублей, то продавая его за 100 рублей, я много зарабатываю». Это незнание помогло создать честный продукт — 80% гостей остаются с ними с самого старта.

Ключевой ошибкой новичков она называет копирование форматов без анализа целевой аудитории: «Все просто идут и делают, потому что «моей подружке это понравилось». И, как правило, это заканчивается закрытием заведения через полгода-год». В противовес этому она приводит в пример успешную сеть SurfCoffee, где прекрасно понимают своего потребителя.

«И мне безумно нравится сеть кофеен SurfCoffee. Я вот буквально вчера прилетела из Антальи и видела там три заведения их сети. Ты приходишь туда, и у тебя ощущение, что ты в этом же «серфе» возле дома. Где они берут этих сотрудников в Турции? Турки немножко ортодоксальные, деревенские — а там просто современные хипстеры в панамках, которые говорят «привет, кофемашина не работает — посиди, подожди, сейчас все решим». Вот это очень круто, когда ты понимаешь, кто твой потребитель, кто твой гость, и ориентирован строго на него. Тогда успех гарантирован».

Эленика Коревлова на «Техносмене-2025» © Фото представлено ПАО «Ростелеком»

Цифровой отель «Ростелекома»: все включено Одним из примеров в цифровой трансформации гостиничной индустрии является сервис «Цифровой отель» от «Ростелекома». Этот комплекс решений предназначен для автоматизации и оптимизации процессов внутри отеля, а также для повышения комфорта гостей. В рамках проекта используются современные цифровые технологии, которые позволяют управлять номерами, обслуживанием, материальным имуществом и безопасностью на более высоком уровне.

Сервис «Цифровой отель» включает инструменты для бронирования, в том числе проверку наличия свободных номеров, подтверждение бронирования, выставление счетов, систему для отслеживания инвентаря, включая белье, полотенце и другие предметы, а также решения для управления персоналом, финансами, гостевым опытом и обслуживанием.

Директор департамента продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса «Ростелекома» на юге Алексей Коротких подчеркивает важность внедрения таких решений:«Цифровые технологии критически важны для устойчивости бизнеса в условиях нестабильного рынка. Использование облачных платформ, CRM-систем и автоматизации помогает снизить затраты, улучшить качество обслуживания и привлечь больше клиентов. Даже небольшие гостиницы и кафе, которые внедряют современные сервисы, получают преимущество перед конкурентами».

Винный город «Белый мыс»: как в Геленджике создают гастрономическую Мекку Популярный ресторатор, основатель HURMA Group, соорганизатор ресторанного шоу Gastreet Дмитрий Левицкий представил эксклюзивные детали проекта винного города «Белый мыс» в Геленджике.

Центром проекта станет интерактивный музей Льва Голицына площадью более 3000 м². «Это современный интерактивный музей, где все органы чувств задействованы — можно будет потрогать скальные породы, почувствовать температуру винной бочки, даже попробовать шампанское на разных этапах производства», — рассказывает Левицкий. У входа гостей встретит 18-метровая хрустально-пластиковая скульптура винодела.

Особой гордостью проекта станет крупнейшая в России коллекция российских вин. «Мы собрали уже 1700 позиций, включая малые винодельни, которые не попадают на полки магазинов. Мы занимаемся логистикой сами, хотя это невыгодно, но мы создаем единственное место в стране, где можно попробовать вина из всех винодельческих регионов», — подчеркивает Левицкий.

Гастрономическая карта включает семь уникальных ресторанов. Флагманом станет ресторан «Белый мыс»: «Наша цель — сделать его лучшим рестораном юга России», — делится ресторатор. В партнерстве с Аркадием Новиковым откроют городское кафе «Чайка Кричала» с собственной пекарней и «Этюд» — ресторан в стиле крымской дачи Чехова. Дополнят картину «Инкерман» с советско-турецкой кухней и «Парадиз» с морепродуктами и шампанским.

Отдельное внимание уделено центральному поп-ап бару. «Это бар, куда может заехать любая винодельня. Мы рассчитываем, что все лето там будут гастролировать разные виноделы из разных уголков страны», — объясняет концепцию Левицкий.

Инфраструктура дополнится тремя дегустационными залами, ивент-холлом для мероприятий и необычным кинотеатром. «В одном из залов мы сделали кровати вместо кресел — это будет особенно нестандартный опыт для гостей», — делится деталями ресторатор.

Левицкий отметил, что тренд на ИИ-технологии в отрасли очевиден: «Раньше кассиры в ресторане быстрого питания говорили «свободная касса», а сегодня молодое поколение приходит в заведение и заказывает обед у компьютерного терминала. А где-то уже и еду готовят машины. Каждому заведению придется найти свой баланс между роботами и живым обслуживанием, цифровыми технологиями и человеческой душой. Не исключаю, что крафтовое гостеприимство со временем станет нишевым продуктом. Но конечно, цифровизация незаменима в любом бэк-офисе: все что связано с учетом, аналитикой, прогнозированием, 3D-дизайном. Скоро будем решать все эти задачи в проекте винного города «Белый мыс» в Геленджике, где ожидается огромный гостевой поток».

Дмитрий Левицкий на «Техносмене-2025» © Фото представлено ПАО «Ростелеком»

Винный туризм: от дегустаций к цифровым впечатлениям Развитие масштабных проектов вроде «Белого мыса» отражает общий тренд на развитие винного туризма в регионе. Директор департамента продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса «Ростелекома» на юге Алексей Коротких отметил растущий потенциал отрасли:

«Очень импонирует то, что внутри винной индустрии, особенно в энотуризме, у нас есть коллаборации, сотрудничество, поиск новых форм привлечения клиентов и дополнительной монетизации своих сервисов. Здесь видится очень большой потенциал взаимодействия виноделен».

Уже сегодня индустрия активно развивает кооперацию. Ярким примером служат масштабные события на площадке «Абрау-Дюрсо», которые собирают виноделов со всего региона. В рамках таких инициатив как фестиваль «Черноморская неделя» или «винный поезд» совместно с РЖД гости могут посетить несколько виноделен, выстраивая целый эногастрономический маршрут. Поезд следует из Москвы в Новороссийск, а его пассажиры отправляются на экскурсии по местным хозяйствам. Эти проекты, поддержанные на государственном уровне, превращают разрозненные предложения в консолидированный туристический продукт.

Алексей Коротких напомнил, что винный туризм в России начал зарождаться уже в начале 2000-х годов: «Тогда еще небольшие винодельни устраивали дегустации в Краснодарском крае и в Крыму. Сейчас отрасль находится в периоде взросления, и еще не до конца сформировалось понимание, что нужно внедрить дополнительно для повышения эффективности бизнеса. Но эта цифровая зрелость точно наступит».

Спикер подчеркнул, что энотуризм сегодня — это не просто дегустации, а целая культура, отражающая эмоции и атмосферу региона. «Российский энотуризм — это уже не теория, а яркая и динамичная реальность. Каждый проект пытается удивить чем-то своим, создать особенные впечатления. Объединяет всех одно — стремление превращать вино из напитка в историю, а поездку — во впечатление».

Алексей Коротких на «Техносмене-2025» © Фото представлено ПАО «Ростелеком»

По словам Коротких, цифровые решения позволяют туристам легче находить винодельни, строить маршруты и узнавать о локальных событиях, а самим хозяйствам — выстраивать персональную коммуникацию с гостями. «Мы движемся от понимания терруара как набора почвенно-климатических условий к пониманию терруара как совокупности эмоций, культуры и гостеприимства. Когда технологии соединяют вкус и впечатления, выигрывает весь регион», — отметил он.

Как вернуть гостя: работа с репутацией и клиентской базой Артур Саркисян, CEO Calltouch, рассказал о ключевых ошибках в коммуникации с клиентами и способах их исправления. Спикер привел пример из личного опыта: «Я звонил, чтобы забронировать столик на день рождения жены. На вопрос о свободных местах последовала мертвая тишина. Прошло 30 секунд, но никаких альтернатив мне не предложили».

Для контроля качества обслуживания Саркисян рекомендует внедрять системы мониторинга: «Если администратор не соблюдает базовый чек-лист — не предлагает альтернативные даты или не уточняет пожелания — система должна отправлять уведомление о необходимости срочно «реанимировать» клиента».