Власти Краснодара запретили большегрузам ездить по городу днем в декабре

3 декабря администрация Краснодара опубликовала постановление о дополнительных мерах по упорядочению движения транспорта. Власти рекомендуют руководителям торговых центров, складов, строительных компаний и других предприятий, использующих фуры, организовывать их движение по местным дорогам только с 22:00 до 06:00.

Запрет на проезд в дневные часы будет действовать с 15 по 31 декабря. Мера должна помочь снизить нагрузку на дорогах перед Новым годом и избежать сильных пробок, в которые традиционно перед праздниками погружается Краснодар.