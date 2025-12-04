Власти Краснодара запретили большегрузам ездить по городу днем в декабре

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре ограничили движение грузовиков с 3 декабря

3 декабря администрация Краснодара опубликовала постановление о дополнительных мерах по упорядочению движения транспорта. Власти рекомендуют руководителям торговых центров, складов, строительных компаний и других предприятий, использующих фуры, организовывать их движение по местным дорогам только с 22:00 до 06:00.

Запрет на проезд в дневные часы будет действовать с 15 по 31 декабря. Мера должна помочь снизить нагрузку на дорогах перед Новым годом и избежать сильных пробок, в которые традиционно перед праздниками погружается Краснодар.

Постановление вступило в силу. Департамент транспорта и дорожного хозяйства должен до 8 декабря разработать оптимальную схему подъезда грузовиков к торговым предприятиям.

Городскому управлению МВД поручили усилить контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, в том числе за нарушениями правил перевозки грузов.

Напомним, в Краснодаре перед Вишняковским мостом до конца года установят ограничители высоты для грузовиков. Всего их будет три: два на улице Ставропольской и один на Вишняковой — за 200 метров до моста.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли обновленную половину Тургеневского моста. Другую часть закрыли для машин.

