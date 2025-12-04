В Краснодарском края пациенты с аутоиммунными заболеваниями боятся остаться без жизненно важных лекарств. Что происходит?

Жителям Кубани придется получать лекарства в Краснодаре, а не по месту жительства

4 декабря телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» сообщил, что пациенты региона могут остаться без жизненно важных лекарств. Речь идет о людях с бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими заболеваниями и другими. По данным сообщества, пациенты опасаются инициативы Минздрава Краснодарского края, согласно которой с 2026 года обеспечение граждан генно-инженерно препаратами будет централизованно.

Это значит, что в основном лекарства будут доступны в учреждениях Краснодара. Ранее люди получали препараты в аптеках по месту жительства. Теперь же жителям городов и районов края придется ездить в кубанскую столицу за получением необходимой помощи. По данным телеграм-канала, пациенты уже направили обращение губернатору региона Вениамину Кондратьеву с просьбой разобраться в ситуации. Отметим, что официальных документов о централизации генно-инженерных препаратов в открытых источниках, например, на сайте Минздрава края, нет.