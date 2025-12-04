Источник раскрыл, какой вопрос о строительстве храма в Краснодаре утвердили для «прямой линии» Кондратьева

Редакция выяснила, в какой формулировке на «прямой линии» губернатора будут спрашивать про храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Предыстория. 24 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал «прямую линию» на 5 декабря в своем телеграм-канале. Жители региона могли задать вопросы тремя способами: по телефону, в чат-боте в мессенджере Max и на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

4 декабря, накануне «прямой линии», анонимный источник Юга.ру, близкий к краевой администрации, сообщил, что власти утвердили единственный вопрос относительно возведения очередного храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Его будет задавать жена главы Западного округа.

По данным источника, губернатора спросят так: «Идет строительство храма в ЮМР. У жителей будет доступ к реке?» И Кондратьев ответит, что все будет.

В преддверии «прямой линии» Юга.ру проанализировали комментарии под постом губернатора с анонсом мероприятия и выяснили, что волнует кубанцев. Среди главных тем — дороги, плохой воздух, больницы, мусорные полигоны.

Напомним, в конце ноября жители Юбилейного микрорайона Краснодара собрались на аллее 80-летия образования Кубани и записали обращение к главе региона. Они попросили не строить уже третий по счету храм.

Как писали Юга.ру, житель Краснодара пожаловался губернатору Кондратьеву на проблемы с бизнесом из-за неработающего WhatsApp*.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

