Житель Краснодарского края отсудил оформленный мошенниками кредит в банке

9 октября на сайте судебных актов опубликовали решение суда Красноармейского района. На документ обратил внимание краснодарский журналист Андрей Кошик. В документе сказано, что в мае 2025 года жителю станицы Полтавской ​Руслану Криволевичу позвонили мошенники и представились службой замены домофонов. Они попросили его продиктовать код из смс, направленный на телефон. После этого на мужчину оформили четыре микрозайма и кредит на крупную сумму.

Позже с ним связалась якобы представитель службы поддержки банка и предложила выпустить дубликат сим-карты и установить приложение. В итоге на Криволевича оформили онлайн-кредит в 420 тыс. рублей.

Суд возбудил уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников пока не нашли. В банке, где оформили фейковый кредит заявили, что «пароль из смс был введен корректно, а проблемы заемщика остаются его проблемами». Однако в районном суде с этим не согласились:

«Сделка может быть признана недействительной по специальным основаниям в случае порока воли при ее совершении под влиянием существенного заблуждения или обмана».

Суд обязал банк освободить жителя Полтавской от долга и внести соответствующую информацию в его кредитную историю. Также с банка взыскали 15 тыс. рублей пошлины.