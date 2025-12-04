Житель Краснодарского края отсудил оформленный мошенниками кредит в банке

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Суд Красноармейского района возбудил уголовное дело о мошенничестве из-за оформленного фейкового кредита на 420 тыс. рублей

9 октября на сайте судебных актов опубликовали решение суда Красноармейского района. На документ обратил внимание краснодарский журналист Андрей Кошик.

В документе сказано, что в мае 2025 года жителю станицы Полтавской ​Руслану Криволевичу позвонили мошенники и представились службой замены домофонов. Они попросили его продиктовать код из смс, направленный на телефон. После этого на мужчину оформили четыре микрозайма и кредит на крупную сумму.

Новый вид мошенничества:

Позже с ним связалась якобы представитель службы поддержки банка и предложила выпустить дубликат сим-карты и установить приложение. В итоге на Криволевича оформили онлайн-кредит в 420 тыс. рублей.

Суд возбудил уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников пока не нашли. В банке, где оформили фейковый кредит заявили, что «пароль из смс был введен корректно, а проблемы заемщика остаются его проблемами». Однако в районном суде с этим не согласились:

«Сделка может быть признана недействительной по специальным основаниям в случае порока воли при ее совершении под влиянием существенного заблуждения или обмана».

Суд обязал банк освободить жителя Полтавской от долга и внести соответствующую информацию в его кредитную историю. Также с банка взыскали 15 тыс. рублей пошлины.

Как писали Юга.ру, в Госдуму внесли законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир.

Банки Деньги Красноармейский район Кредитование Мошенничество Правосудие Суд Финансовые махинации Финансы

Новости

«Пианистка», «Хэппи-энд», «Код неизвестен». В Краснодаре пройдет фестиваль фильмов Михаэля Ханеке
Источник раскрыл, какой вопрос о строительстве храма в Краснодаре утвердили для «прямой линии» Кондратьева
В Новороссийске оборудуют площадки для запуска новогоднего салюта. Где они находятся?
В Краснодарском края пациенты с аутоиммунными заболеваниями боятся остаться без жизненно важных лекарств. Что происходит?
Власти Краснодара запретили большегрузам ездить по городу днем в декабре
Житель Краснодарского края отсудил оформленный мошенниками кредит в банке

Лента новостей

Говорит НейроКондратьев
Сегодня, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект
Зловещая Долина
Вчера, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Вчера, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)

Реклама на сайте