Гастротуризм, традиции, интернет: что привлекает современных путешественников в Краснодарском крае и Адыгее

Круглый год Краснодарский край принимает гостей из разных уголков России и стран СНГ. Наибольшей популярностью пользуются Анапа, Адлер и Новороссийск. Юга.ру составили портрет современного путешественника, посещающего Краснодарский край и соседнюю Адыгею. Сезонные предпочтения Интересы туристов, приезжающих в южные регионы, зависят от времени года. Летние месяцы привлекают тех, кому хочется пляжного отдыха, вечеринок, солнца и моря. Зачастую люди выбирают активный отдых: водные виды спорта, прогулки, велопоездки, рыбалку и другое. Отдельно стоит отметить гастрономический туризм — неизменной популярностью пользуются местные рынки и рестораны, где можно отведать свежие сезонные овощи и фрукты, а также блюда черноморской кухни. Однако, как уже было сказано выше, туристы не ограничиваются только пляжным отдыхом. Осенью и весной неизменно высокий спрос на культурные и гастрономические туры. Гостей Краснодарского края и Адыгеи привлекает возможность узнать о местных традициях, истории и культуре. Например, в сентябре 2024 года фестиваль адыгейского сыра за два дня посетили больше 50 тыс. человек. Этнодеревня «Атамань» в Темрюкском районе каждую неделю лета устраивает новые гастрономические праздники. Их посвящают кашам, рыбе, картофелю, окрошке, борщу, фруктам и бахчевым, рису. В комплексе можно познакомиться с бытом казаков и попробовать необычные блюда.

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Отдельная тема для Краснодарского края — винный туризм. Энотуризм активно развивается, открываются новые заводы. Экскурсии и дегустации стали одним из основных пунктов в списке туристического досуга. Не летом единым Уникальность региона в том, что и зимой туристическая жизнь здесь не замирает. В холодный период гостей региона интересуют горнолыжные курорты. Каждый год для туристов модернизируют инфраструктуру и придумывают какие-то фишки. В этом сезоне в трех горнолыжных сочинских курортах отдыхающим доступны 122 оборудованные трассы общей протяженностью 154 км. А еще — школа беговых лыж, детские клубы для семейного отдыха, центр гастротуризма, аттракционы, высокогорные качели и мосты, ледовый каток, ферма с хаски, парк альпак и многое другое. Даже если турист не хочет покорять склоны, ему точно есть чем заняться на курортах зимой. Один только рассвет и завтрак в горах чего стоит. Апрель и май — период, когда популярны экскурсии на природу. Отдыхающие спешат насладиться сезонным цветением и сменой пейзажей. Таким образом, люди сами стараются адаптировать свои поездки в Краснодарский край и Адыгею под время года, выбирая подходящие виды активностей.

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Что по интернету? Современный турист не готов отказываться от гаджетов и интернета. Все от мала до велика хотят, чтобы подключение было не только стабильным, но и быстрым. Но если мобильный интернет можно выбрать самостоятельно, то вайфай приходится использовать тот, что дают. Это касается отелей, санаториев, квартир и частных домов. Многие туристы теперь работают удаленно, поэтому стабильный интернет становится критически важным. Причем местом работы становится не только жилье, но также заведения общепита, пляжные бары, коворкинги. Это создает спрос на места размещения и заведения с качественным интернетом и рабочими пространствами. Поэтому более привлекательными становятся курорты, которые осознают важность создания комфортной среды. Благодаря современному интернету туристы могут разговаривать по видеосвязи, участвовать в вебинарах и конференциях, создавать проекты, не испытывая дискомфорта от нестабильного подключения. Это меняет и сам подход к путешествиям: гости могут выбирать более нестандартные маршруты, сочетая работу и отдых. По данным аналитиков «Ростелекома», начиная с апреля скорость потребления интернета в приморских городах начинает расти и к августу удваивается.

Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру