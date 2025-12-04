В Новороссийске оборудуют площадки для запуска новогоднего салюта. Где они находятся?

29 ноября на сайте мэрии Новороссийска опубликовали постановление о пожарной безопасности в период подготовки и празднования Нового года и Рождества. В нем сказано, что в городе введут «особый противопожарный режим».



Ограничения будут действовать с 29 декабря по 11 января. В этот период запретили запускать пиротехнику рядом с объектами культурного наследия, вблизи железнодорожных путей, линий электропередачи и нефтепроводов, а также внутри любых зданий.