В Новороссийске оборудуют площадки для запуска новогоднего салюта. Где они находятся?

Краснодарский край

Власти Новороссийска установили правила по запуску пиротехники

29 ноября на сайте мэрии Новороссийска опубликовали постановление о пожарной безопасности в период подготовки и празднования Нового года и Рождества. В нем сказано, что в городе введут «особый противопожарный режим».

Ограничения будут действовать с 29 декабря по 11 января. В этот период запретили запускать пиротехнику рядом с объектами культурного наследия, вблизи железнодорожных путей, линий электропередачи и нефтепроводов, а также внутри любых зданий.

Красная, гори!:

Также ограничения касаются лиц, «не достигших установленного возраста» и случаев непогоды. Для жителей, которые планируют использовать пиротехнику, власти выделили 19 оборудованных площадок.

Где они находятся?

  • Южный район — пляжи «Суджукская коса» и «Алексино»;
  • Центральный район — «Форумная площадь», набережная адмирала Серебрякова, мыс Любви, площадка в районе памятника «Погибшим рыбакам», пляжи Центральный, «Нептун» и «Кристалл»;
  • Восточный район — Сухумское шоссе, 84, площадка между памятником «Героям танкистам» и поликлиникой № 3, а также площадка на улице Краснодарской, 102 Б;
  • Приморский район — село Борисовка, площадка на улице Суворова, 2 А, а также площадка возле автомойки на улице Рязанской, 34;
  • поселок Верхнебаканский — площадка, улица Титановская, 22, напротив поликлиники № 7;
  • село Гайдук — стадион, улица Стадионная;
  • село Мысхако — площадка перед ДК «Мысхако», улица Шоссейная, 34;
  • рекреационная зона «Мысхако», улица Парковая, 17;
  • село Южная Озереевка — пляж;
  • станица Натухаевская — стадион, угол улиц Красного Октября и Чкалова;
  • станица Раевская — стадион, пересечение улиц Котова и Героев;
  • село Абрау-Дюрсо — стадион, улица Промышленная.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары.

В Новороссийске оборудуют площадки для запуска новогоднего салюта. Где они находятся?
