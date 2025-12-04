В Новороссийске оборудуют площадки для запуска новогоднего салюта. Где они находятся?
Власти Новороссийска установили правила по запуску пиротехники
29 ноября на сайте мэрии Новороссийска опубликовали постановление о пожарной безопасности в период подготовки и празднования Нового года и Рождества. В нем сказано, что в городе введут «особый противопожарный режим».
Ограничения будут действовать с 29 декабря по 11 января. В этот период запретили запускать пиротехнику рядом с объектами культурного наследия, вблизи железнодорожных путей, линий электропередачи и нефтепроводов, а также внутри любых зданий.
Красная, гори!:
Также ограничения касаются лиц, «не достигших установленного возраста» и случаев непогоды. Для жителей, которые планируют использовать пиротехнику, власти выделили 19 оборудованных площадок.
Где они находятся?
- Южный район — пляжи «Суджукская коса» и «Алексино»;
- Центральный район — «Форумная площадь», набережная адмирала Серебрякова, мыс Любви, площадка в районе памятника «Погибшим рыбакам», пляжи Центральный, «Нептун» и «Кристалл»;
- Восточный район — Сухумское шоссе, 84, площадка между памятником «Героям танкистам» и поликлиникой № 3, а также площадка на улице Краснодарской, 102 Б;
- Приморский район — село Борисовка, площадка на улице Суворова, 2 А, а также площадка возле автомойки на улице Рязанской, 34;
- поселок Верхнебаканский — площадка, улица Титановская, 22, напротив поликлиники № 7;
- село Гайдук — стадион, улица Стадионная;
- село Мысхако — площадка перед ДК «Мысхако», улица Шоссейная, 34;
- рекреационная зона «Мысхако», улица Парковая, 17;
- село Южная Озереевка — пляж;
- станица Натухаевская — стадион, угол улиц Красного Октября и Чкалова;
- станица Раевская — стадион, пересечение улиц Котова и Героев;
- село Абрау-Дюрсо — стадион, улица Промышленная.
