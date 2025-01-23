Минимум 100 рублей в сутки: в России ввели туристический налог

С 1 января 2025 года в России начал действовать туристический налог. Он заменил эксперимент с курортным сбором

Как сообщала ФНС России, изменения в налоговом кодексе отменили курортный сбор с 31 декабря 2024 года и дали право местным органам власти самостоятельно принимать решение о введении туристического налога с 1 января 2025-го.

Кто обязан платить туристический налог? С 2025 года туристический налог должны платить владельцы отелей, санаториев и других средств размещения, зарегистрированные в реестре классифицированных объектов. При этом налог не касается частных лиц или компаний, сдающих в аренду квартиры и апартаменты. Фактически же обременение ложится на постояльцев отелей и санаториев — средства размещения включают налог в стоимость проживания и отдельно указывают в чеке его ставку и сумму.

Как рассчитывается налог? Налог рассчитывается посуточно как процент от стоимости проживания в гостинице. Итоговую ставку устанавливают органы муниципальных образований — в 2025 году ее максимальный размер составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки. Пример: стоимость проживания в отеле — 5000 рублей в сутки, 1% от этой суммы (50 рублей) меньше минимального порога в 100 рублей, поэтому постоялец должен оплатить 100 рублей налога. Ставка будет расти по одному проценту в год — до 5% в 2029-м — и перестанет увеличиваться с 2030 года.