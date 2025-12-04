«Пианистка», «Хэппи-энд», «Код неизвестен». В Краснодаре пройдет фестиваль фильмов Михаэля Ханеке

В Краснодаре в декабре покажут ретроспективу картин австрийского кинорежиссера (18+)

5 декабря в 19:00 можно посмотреть эротическую психологическую драму «Пианистка» (18+). Профессор Венской консерватории Эрика спит в одной кровати со старенькой матерью, тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Однажды в нее влюбляется один из учеников.

12 декабря в 19:00 состоится показ трагикомедии «Хэппи-энд» (18+). Это история большой процветающей семьи на фоне мирового кризиса. При видимом благополучии никто из ее членов никого не любит.

19 декабря в 19:00 покажут драму «Код неизвестен» (18+). Молодой парень Жан приезжает в Париж к своему старшему брату, но не может попасть в дом. Подруга брата не спешит сообщать ему новый код от входной двери.

После каждого показа состоится обсуждение с кинокритиком Виктором Венгерским природы насилия, отчуждения и человеческой психологии.

Михаэль Ханеке считается одним из самых влиятельных режиссеров современности, чьи работы стали эталоном интеллектуального кинематографа. На его счету две «Золотых пальмовых ветви» Каннского кинофестиваля и статуэтка «Оскара».

