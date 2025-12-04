«Пианистка», «Хэппи-энд», «Код неизвестен». В Краснодаре пройдет фестиваль фильмов Михаэля Ханеке

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Хэппи-энд» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»
    Кадр из трейлера к фильму «Хэппи-энд» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»

В Краснодаре в декабре покажут ретроспективу картин австрийского кинорежиссера (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала фестиваль фильмов австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Зрителей ждут три культовых картины мастера.

5 декабря в 19:00 можно посмотреть эротическую психологическую драму «Пианистка» (18+). Профессор Венской консерватории Эрика спит в одной кровати со старенькой матерью, тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Однажды в нее влюбляется один из учеников.

Почему женщины убивают:

12 декабря в 19:00 состоится показ трагикомедии «Хэппи-энд» (18+). Это история большой процветающей семьи на фоне мирового кризиса. При видимом благополучии никто из ее членов никого не любит.

19 декабря в 19:00 покажут драму «Код неизвестен» (18+). Молодой парень Жан приезжает в Париж к своему старшему брату, но не может попасть в дом. Подруга брата не спешит сообщать ему новый код от входной двери.

После каждого показа состоится обсуждение с кинокритиком Виктором Венгерским природы насилия, отчуждения и человеческой психологии.

Михаэль Ханеке считается одним из самых влиятельных режиссеров современности, чьи работы стали эталоном интеллектуального кинематографа. На его счету две «Золотых пальмовых ветви» Каннского кинофестиваля и статуэтка «Оскара».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут первого «Гарри Поттера» и «Зверополис 2».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События Фестивали

Новости

«Пианистка», «Хэппи-энд», «Код неизвестен». В Краснодаре пройдет фестиваль фильмов Михаэля Ханеке
Источник раскрыл, какой вопрос о строительстве храма в Краснодаре утвердили для «прямой линии» Кондратьева
В Новороссийске оборудуют площадки для запуска новогоднего салюта. Где они находятся?
В Краснодарском края пациенты с аутоиммунными заболеваниями боятся остаться без жизненно важных лекарств. Что происходит?
Власти Краснодара запретили большегрузам ездить по городу днем в декабре
Житель Краснодарского края отсудил оформленный мошенниками кредит в банке

Лента новостей

Говорит НейроКондратьев
Сегодня, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект
Зловещая Долина
Вчера, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Вчера, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)

Реклама на сайте