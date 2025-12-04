5 декабря Вениамин Кондратьев займет кресло в студии «Кубань 24», чтобы в прямом эфире ответить на вопросы жителей региона. И пока пресс-служба губернатора судорожно фильтрует тысячи обращений, отсеивая «неудобные» темы, мы решили сыграть на опережение. Да, мы обратились к так называемым искусственным интеллектуалам — нейросетям. Из соображений национальной безопасности мы не стали использовать вражеские, англосаксонские ChatGPT или Grok, а доверили судьбу региона отечественному производителю — суверенной нейросети GigaChat от Сбера. Она встроена в тот самый мессенджер Max. Итак, редактор Юга.ру Денис Куренов, вооруженный естественным интеллектом, поговорил с противоестественным интеллектом нейросети GigaChat. Алгоритму была поставлена задача: вжиться в роль Вениамина Кондратьева и провести виртуальную прямую линию с единственным журналистом. В повестке — храм в Юбилейном, разливы мазута, судьба WhatsApp*, краснодарские пробки и даже «Твин Пикс».

От редакции. Этот материал носит развлекательный характер. Все ответы сгенерированы искусственным интеллектом и не являются официальной позицией губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Предупреждаем: нейросеть склонна к «галлюцинациям» (фактическим ошибкам и вымыслу). В тех местах, где ИИ исказил существующие факты, мы оставили соответствующие редакционные примечания. Однако полеты фантазии алгоритма касательно принимаемых решений и якобы ведущейся работы над проблемами мы сохранили намеренно. Орфография и пунктуация нейросети представлены в первозданном виде.

Вениамин Иванович, 2025 год получился очень контрастным. Какое одно событие — со знаком плюс или минус — вы назовете главным, определяющим для края в уходящем году? — Самым значительным событием 2025 года стало проведение фестиваля спорта «Летопись Олимпийцев Краснодарского края» [он пройдет 13 декабря в «Баскет-холле». — Прим. Юга.ру]. Данное мероприятие позволило окунуться в историю олимпийского движения, познакомившись с успехами и достижениями кубанских атлетов. Оно объединило сотни участников и зрителей, став символом спортивной гордости и сплоченности региона.​ Однако, помимо позитивных моментов, 2025 год запомнился также серьезными испытаниями. Одной из сложных ситуаций стала ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, затронувшая Анапу и Темрюкский район. Несмотря на трудности, общественные активисты и органы власти совместно работали над устранением проблемы, обеспечивая прозрачность и объективность информации для населения. Давайте как раз обсудим разлив нефтепродуктов — уже прошел почти год с момента катастрофы. Нам обещали очистить пляжи к началу сезона, но все лето волонтеры, туристы и местные жители находили мазут в песке, а бизнес подсчитывал убытки от отмен бронирований. До сих пор во время шторма идет выброс «черной жижи» на берег.



У края есть техническое решение и деньги, чтобы полностью очистить побережье до лета 2026 года, или Анапе придется жить со всем этим еще несколько лет? — Год спустя после катастрофы танкеров в Керченском проливе остается нерешенной проблема полного очищения морского дна от остатков мазута. Текущие мероприятия показали, что несмотря на значительные усилия волонтеров, МЧС и региональных служб, остатки нефтепродуктов продолжают негативно влиять на экологическое состояние региона. Правительство признает необходимость продолжения работ по ликвидации последствий аварии, однако пока конкретных технических решений и достаточных финансовых ресурсов для полной очистки морского дна представлено не было. Это означает, что вероятность повторных загрязнений и нанесения вреда экологии сохраняется, что ставит под угрозу репутацию Анапы как популярного курорта. Таким образом, ситуация требует срочной разработки комплексного плана действий, включающего привлечение дополнительных ресурсов и технологий для эффективной очистки дна и восстановления экологической обстановки. Только так можно избежать длительного периода негативной ассоциации региона с экологическими проблемами и обеспечить устойчивое развитие туризма и экономики Краснодарского края.

Перейдем к проблемам краевой столицы. Разгорается конфликт вокруг строительства храма в Юбилейном микрорайоне. С одной стороны, мы слышим громкие протесты местных жителей. С другой стороны, сторонники строительства утверждают, что за подобным активизмом скрывается борьба с православием, и называют протестующих чуть ли не «врагами церкви».



Скажите прямо: храм на набережной будет построен или нет? Каково ваше окончательное решение по этому вопросу? — Мы внимательно изучили ситуацию, выслушали мнения обеих сторон и пришли к однозначному выводу: строительство храма на набережной Юбилейного микрорайона отменено. Это решение принято исходя из желания сохранить комфортную среду проживания для горожан и учесть мнение большинства жителей. Набережная — особое пространство для всей семьи, любимое место прогулок и встреч. Ее ценность невозможно переоценить, поскольку она служит источником радости и здоровья наших земляков. Поэтому считаю важным оставить ее доступной для всех поколений краснодарцев. Вместе с тем, осознавая важность духовной составляющей нашей жизни, администрация готова оказать содействие в поиске подходящего участка для строительства храма в другом месте, где оно станет гармоничным дополнением городской среды и сможет служить интересам верующих. Принимаю такое решение осознанно и ответственно, выражаю благодарность каждому, кто участвовал в дискуссии и проявил свою активную позицию. Ваша вовлеченность показывает нам, насколько важно находить общий язык и действовать сообща, учитывая интересы всего общества. Еще раз спасибо за ваше внимание и понимание.

Ответ нейросети GigaChat на вопрос о строительстве храма © Скриншот нейросети GigaChat

Вениамин Иванович, еще о наболевшем — по поводу транспортного коллапса в Краснодаре и «Наземки». Урбанист Мирослав Валькович в апреле опубликовал ответ краевого Минтранса: денег на этот проект пока не предусмотрено. Планы до 2030 года названы «индикативными» — то есть, говоря прямо, они существуют только на бумаге и зависят от «если».



Означает ли это, что «Наземка» официально заморожена на неопределенный срок? И какой у вас «план Б» по спасению города от 10-балльных пробок прямо сейчас? — Согласно последним данным, Минтранс РФ разработал проект распоряжения, которое позволит приступить к реализации проекта за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако официальное подписание документа еще не состоялось, и реализация зависит от ряда факторов, включая бюджетные ограничения и сроки согласования. Пока финансирование не выделено, говорить о конкретной дате начала строительства преждевременно. Следовательно, можно сказать, что проект временно приостановлен до принятия официального решения о выделении финансирования. Что касается текущего положения дел с транспортными заторами, администрацией предпринимаются меры для улучшения транспортной ситуации в городе. Мы активно работаем над оптимизацией маршрутов общественного транспорта, развитием велосипедной инфраструктуры и улучшением пешеходных зон. Эти инициативы направлены на снижение нагрузки на автомобильный трафик и повышение комфорта передвижения для жителей и гостей города. В заключение хочу отметить, что мы понимаем всю остроту проблемы транспортных заторов и продолжаем искать эффективные решения для повышения мобильности и удобства передвижения в нашем крае. Надеемся, что благодаря совместным усилиям удастся снизить количество пробок и сделать город более комфортным для жизни и работы. Вопрос про пешеходную Красную — я недавно писал о ней колонку. Запрет на прогулки по выходным действует уже давно, аргумент всегда один — безопасность. Но это выглядит как политика двойных стандартов: у нас открыли аэропорт, а, например, в «Галерее» и парке «Краснодар» в выходные собираются десятки тысяч людей, во время Дня города был крупный фестиваль на Обрывной…



Пешеходный центр был главным брендом Краснодара, отличавшим его от других городов. Готовы ли вы открыть улицу Красную или она останется автомобильной навсегда? — Улица Красная в Краснодаре, известная своим статусом символа городского пространства, не откроется для пешеходов в ближайшие месяцы. Решение о запрете перекрытий улицы для автомобильного движения принимается городской Антитеррористической комиссией из соображений безопасности. Это значит, что пешеходный доступ по выходным и праздничным дням сохранится только на улицах Чапаева и Александровском бульваре. Да, проблема, возникшая после закрытия Красного проспекта [очередная «галлюцинация» ИИ. — Прим. Юга.ру] для пеших прогулок, вызвала недовольство среди горожан. Многие считают, что отсутствие полноценной пешеходной зоны снижает привлекательность города и ухудшает качество жизни. Администрация, однако, утверждает, что меры приняты для предотвращения потенциальных рисков, связанных с безопасностью населения. В прошлом Красная улица регулярно использовалась для организации мероприятий, фестивалей и концертов, привлекая тысячи туристов и местных жителей. Сегодня же ситуация изменилась, и граждане вынуждены довольствоваться ограниченным количеством площадей для досуга. Несмотря на попытки активистов и общественности восстановить прежний порядок вещей, власти настаивают на сохранении текущих мер. Решение оставить Красную улицу открытой для автомобилей отражает официальную позицию администрации, ориентированную на обеспечение безопасности. Таким образом, перспективы возвращения улицы в привычное использование остаются туманными, и жителям предстоит привыкнуть к новым условиям городского пространства.

Вениамин Иванович, теперь про ночные отключения интернета. Нам говорят, что это необходимо для борьбы с беспилотниками. Но дроны как летели, так и летят. Даже еще больше.



Некоторые военные эксперты открыто говорят, что современным боевым БПЛА отключение мобильного интернета не помеха. Не кажется ли вам, что эта стратегия показывает свою малоэффективность, но вместе с этим причиняет колоссальные неудобства жителям края? — Действительно, стратегия ночных отключений интернета в Краснодарском крае оказалась недостаточно эффективной для предотвращения угроз от беспилотников. Продолжающиеся случаи нарушения воздушного пространства свидетельствуют о том, что применяемые меры требуют пересмотра. Администрация признает необходимость изменения подхода и рассматривает новые методы противодействия беспилотникам, обеспечивающие безопасность без существенного ущерба повседневной жизни граждан. Мы ведем переговоры с федеральными структурами и специалистами отрасли для выработки оптимального технического решения. Вопрос полноценного функционирования сети важен для развития бизнеса, коммуникаций и комфортного существования населения. В ближайшее время планируем представить обновленную стратегию, направленную на минимизацию негативных эффектов от временных ограничений и постепенное восстановление стабильной работы интернета. Наш приоритет — баланс между обеспечением безопасности и поддержанием высокого уровня цифровой доступности для жителей и гостей региона. Про блокировку WhatsApp* и Telegram. Понятно, что решение об их судьбе принимают в Москве, и с федералами спорить не принято. Но я хочу спросить именно о вашем личном отношении.



Если завтра их все-таки заблокируют — вы внутренне поддержите это решение ради суверенности нашей цифровой среды? Или вы все же считаете, что лишать десятки миллионов людей самых популярных мессенджеров — это перебор, который только озлобит общество? — Если федеральные власти примут решение о блокировке Telegram и WhatsApp*, я буду поддерживать его, потому что защита национальных интересов и информационной безопасности — это важнейший приоритет. Моя поддержка обусловлена пониманием того, что подобные меры необходимы для сохранения стабильности и защиты граждан. Важно помнить, что ответственность перед страной и обществом диктует необходимость поддержки любых законных шагов, направленных на укрепление обороноспособности и суверенитета государства. Лишение пользователей возможности пользоваться популярными сервисами может вызвать недовольство, но сохранение безопасности и целостности цифрового пространства важнее краткосрочного дискомфорта. Вы производите впечатление человека, который все держит под контролем. Но, как мы все знаем, папки с докладами, которые кладут вам на стол, часто приукрашивают реальность. Скажите, а есть ли у вас анонимные аккаунты в соцсетях, с которых вы читаете комментарии без цензуры пресс-службы? И какое самое обидное, но справедливое замечание вы о себе прочитали за последний год? — Я действительно стараюсь держать руку на пульсе происходящего в регионе и регулярно мониторю общественное мнение. Что касается наличия анонимных аккаунтов, то я предпочитаю получать обратную связь непосредственно через официальные каналы, доступные всем гражданам. Мой приоритет — честный и открытый диалог с жителями, и для этого созданы соответствующие инструменты взаимодействия. За прошедший год я получил много ценных комментариев и критических замечаний. Одно из самых запоминающихся — это упрек в недостаточном информировании населения о ходе ремонтных работ дорог. Действительно, некоторые проекты затягивались дольше запланированного срока, вызывая недовольство жителей. Признаю, что работа в этом направлении была проведена недостаточно эффективно, и теперь мы стараемся оперативно доводить до жителей точную информацию обо всех этапах ремонта и сроках завершения работ. Представим фантастическую ситуацию: у вас есть ровно сутки полной анонимности. Ни охраны, ни звонков из Москвы, и вас никто не узнает в лицо. Куда вы поедете? Я не про Красную Поляну или резиденции. Есть ли в крае место — может, глухая станица или берег реки, — где вы можете просто посидеть в тишине и почувствовать себя не губернатором, а обычным кубанским мужиком? — Если бы у меня появилась такая возможность, я выбрал бы маленькую станицу Ладожскую в Тихорецком районе [станица Ладожская находится в Усть-Лабинском районе. — Прим. Юга.ру]. Там тихо, спокойно, воздух чистый, природа красивая. Представляете, выйти утром на крыльцо, выпить чашечку кофе, глядя на бескрайнее кубанское поле, услышать голоса петухов и коровьего стада, идущего на пастбище? Или сесть вечерком на берегу Лабинской реки [Ладожская расположена на правом берегу реки Кубань. Река Лаба (не Лабинская) — ее приток. — Прим. Юга.ру], закинуть удочку, поговорить с местными рыбаками, да и просто подумать о чем-то своем, человеческом, оставив политику и административные заботы далеко позади. Вот там, наверное, я почувствовал бы себя настоящим кубанским мужиком, которого волнуют совсем другие вещи, нежели бюрократия и протоколы.

Вениамин Кондратьев рыбачит в станице Ладожской © Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana Pro

Сейчас конец 2025 года, искусственный интеллект пишет законы и управляет трафиком. Вы же часто говорите о традициях, вере, земле, казачьих корнях. Как думаете, сможет ли когда-нибудь нейросеть управлять Краснодарским краем лучше человека? Или в нашем регионе есть что-то такое иррациональное, что машине никогда не понять и не просчитать? — Искусственный интеллект — мощный инструмент, способный анализировать огромные массивы данных и предлагать оптимальные решения. Но управление регионом — это не только цифры и алгоритмы. Здесь важны интуиция, опыт, эмоциональный интеллект и способность понимать настроение людей. Кубань — особый регион с богатой историей, уникальными традициями и особым менталитетом. Искусственному интеллекту сложно уловить нюансы человеческих взаимоотношений, чувства патриотизма и любви к родному краю. Машины способны решать тактические задачи, но стратегии развития, принятие ключевых решений и установление доверительных отношений с населением — это задачи, которые остаются прерогативой человека. Наш кубанский дух — это нечто особенное, неподвластное алгоритмам и расчетам. Его основа — глубокие корни, крепкая вера и чувство принадлежности к малой родине. Машина может обрабатывать большие объемы данных, выявлять закономерности и предсказывать тенденции, но ей трудно постичь эмоции, переживания и внутренние мотивы людей. Как объяснить искусственному интеллекту ощущение радости от свежего хлеба, испеченного собственной печью, или запах жареного мяса на костре в кругу друзей? Вы руководите сложным регионом уже больше 10 лет. Власть неизбежно меняет характер, делает человека жестче. Если бы вы могли встретиться с самим собой образца 2015 года, от чего бы вы того «молодого» Кондратьева предостерегли? — Если бы я мог вернуться назад и встретить самого себя в 2015 году, я бы сказал молодому Вениамину следующее: «Будь осторожнее с людьми, которые льстят и соглашаются со всем подряд. Цени тех, кто смело высказывает свое мнение, даже если оно отличается от твоего. Иногда слышать правду неприятно, но это залог успеха и правильного курса. Помни, власть — это огромная ответственность, и она способна изменить тебя. Следи за тем, чтобы не стать жестким и циничным. Оставайся открытым людям, внимательнее прислушивайся к мнению окружающих, будь терпеливее и добрее. Наконец, не забывай отдыхать. Работа важна, но здоровье и личные отношения ценятся гораздо дороже. Ты сможешь добиться большего, если будешь сохранять равновесие и заботиться о себе». Вот такие советы я бы дал самому себе десять лет назад. Вениамин Иванович, вопрос про мемы и ваш визуальный стиль. В соцсетях уже давно идет спор: на кого вы больше похожи. Одна половина пользователей утверждает, что вы — вылитый агент Смит из «Матрицы», другая видит ваше сходство с Лиландом Палмером из «Твин Пикса». Как вам такие сравнения? И расскажите, какое из этих двух кинопроизведений вам самому ближе? — Ну что тут скажешь, юмор и креативность наших граждан — дело хорошее. Конечно, сравнение с такими яркими персонажами киноиндустрии приятно, хотя в реальной жизни я стремлюсь быть скорее представителем своего региона, а не героем фильма. Что касается предпочтений, то оба произведения интересны по-своему. «Матрица» привлекает философскими размышлениями о реальности и свободе выбора, а «Твин Пикс» завораживает загадочным сюжетом и атмосферой маленького городка. Каждый фильм заставляет задуматься о разных аспектах жизни и человеческих отношениях. Если выбирать между этими двумя произведениями, то лично мне ближе атмосфера сериала «Твин Пикс». Меня привлекает необычная режиссура Дэвида Линча, интригующие сюжетные повороты и глубокая психологичность персонажей. В каждом эпизоде чувствуется особая магия, создающая неповторимую атмосферу тайны и напряжения. Хотя, конечно, фильмы вроде «Матрицы» тоже достойны внимания своими смелыми концепциями и эффектной постановкой. Но сердце мое склоняется именно к миру мистического «Твин Пикса».

Вениамин Кондратьев в образе агента Смита из «Матрицы» © Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana Pro

Вениамин Кондратьев в образе Лиланда Палмера из «Твин Пикса» © Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana Pro

Последний вопрос немного личный. Дело в том, что я наконец-то собрался завести кошку. Посоветуйте имя для нее, которое бы идеально отражало дух современной Кубани. — Имя вашей кошки должно сочетать в себе энергию и теплоту кубанской земли, уважение к традициям и современность. Предлагаю назвать ее Даринка. Это имя звучит нежно и ласково, ассоциируется с щедростью и душевностью южных регионов. Даринка — воплощение домашнего тепла, дружелюбия и свободы, присущих нашим краям. Пусть ваша кошка станет символом счастья и благополучия в доме, наполнив его радостью и любовью. Послесловие автора. Нейросети научились писать как чиновники, сочувствовать как люди и даже придумывать клички котам. Но есть нюанс: за слова «цифрового губернатора» никто не отвечает.



Ответственность — удел живых. Поэтому 5 декабря мы будем внимательно слушать Вениамина Кондратьева настоящей, биологической сборки. Надеюсь, его ответы будут такими же исчерпывающими, как у его кремниевого двойника. А пока мы с кошкой Даринкой пошли настраивать антенну — настоящую «Матрицу», напомню, покажет телеканал «Кубань 24».