25 лет и больше 21 000 магазинов в России. Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина
Первая «Пятёрочка» открылась 15 февраля 1999 года на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Спустя четверть века торговая сеть насчитывает более 21 000 магазинов по всей России, включая небольшие посёлки на Крайнем Севере и за Полярным кругом. Что же самое главное и интересное в работе крупнейшего продуктового ритейлера в стране?
За четверть века произошло множество изменений, но основных принципов сеть придерживается с самого первого магазина: широкий ассортимент потребительских товаров, качество, свежесть, доступные цены, удобное расположение.
>230 тысяч сотрудников
≈18 млн покупателей в день
Главное — это люди. Согласно рейтингам HeadHunter, «Пятёрочка» — крупнейший и один из лучших работодателей страны. В штате есть сотрудники, которые работают в торговой сети со дня основания. В честь юбилея каждый из них получит крупную премию и дополнительную скидку на покупки в магазинах сети на всё время своей дальнейшей работы.
«Пятёрочка» отмечает такой важный юбилей — 25 лет на рынке. Это четверть века трансформаций, чтобы стать лучше, удобнее, современнее, технологичнее для людей. Мы по-прежнему верны главному принципу — дать покупателям низкие цены на качественные и свежие продукты. Вместе с «Пятёрочкой» выросло целое новое молодое поколение, мы были вместе с нашими гостями все эти годы, как в масштабах отдельных семей, так и целой страны, и всегда «Пятёрочка» — выручала. Безусловно, все это было бы невозможно без надежного тыла, наших сотрудников. Команда растет, растут люди внутри, но каждый ежедневно прикладывает максимум усилий, чтобы покупатели возвращались к нам вновь и вновь», — прокомментировал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов.
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Технологии и сервисы
Если принципы остались неизменными, внутренние и внешние процессы в торговле очень изменились за эти годы. «Пятёрочка» использует передовые технологии в своих магазинах, на складах и в онлайн-пространстве. Многие процессы автоматизированы, например, система бесконтактной приёмки обеспечивает разгрузку товаров без прямого участия персонала в магазине днем и ночью, а электронное складское оборудование (электро-рохли) облегчает сложную разгрузку и позволяет разгружать автотранспорт, который не может подъехать вплотную к магазину.
20% магазинов сети оборудованы кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group, ими пользуется почти половина покупателей. В 2023 году Х5 запустила крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки — он доступен более чем на 15 000 кассах самообслуживания сети.
>60 миллионов покупателей имеют карту лояльности «Пятёрочки»
>15 тысяч пользователей мобильного приложения в месяц
≈94 миллионам россиян доступен сервис экспресс-доставки
«Красная цена» и готовая еда
Собственные торговые марки стали для ритейлера способом дать покупателям лучшие продукты, сохранив доступные цены. Рейтинг товаров «Красная цена» в мобильном приложении «Пятёрочки» не уступает брендам. Например, высшую оценку, 5 баллов, получили сливки питьевые, масло сливочное 72,5%, какао-порошок, сыры «Голландский» и «Российский».
24% — доля собственных торговых марок в розничном товарообороте «Пятёрочки» в 2023 году
Торговая сеть «Пятёрочка» удостоена премии Правительства РФ в области качества по итогам 2023 года, став единственным представителем ритейла среди новых лауреатов.
Готовая еда = свежая еда, именно знак равенства ставит торговая сеть, уже более десяти лет фокусируясь на свежести. В «Пятёрочках» даже есть должность — «директор по свежести», на информационных стендах в магазинах всегда есть его данные, фото и контактный номер телефона, чтобы покупатели могли высказать свои замечания и предложения.
Значительный рост с 2013 показал сегмент готовых блюд, свежей выпечки и горячего кофе.
>9 тыс. магазинов имеют свои пекарни
>5,5 магазинов установили кофе-машины
>63 млн кружек готового кофе приобрели покупатели за 4,5 года
Курс на развитие: франшиза и сотрудничество с местными производствами
Частью стратегии «Пятёрочки» является поддержка культуры предпринимательства в стране. Торговая сеть предлагает заключить партнерство в формате обратного франчайзинга. Еще летом 2022 года таких точек было около 200, а за 2023 год их число выросло на 37,5%. Сегодня их более 325 в России.
Кроме того, торговая сеть заключает соглашения с местными производствами: это позволяет сохранить рабочие места, сократить путь продукта до прилавка, распространять гастрономическую культуру. К примеру, адыгейский сыр — защищенное наименование и его можно производить только на территории Адыгеи. «Пятёрочка» ввела в свой ассортимент этот вид сыра, заключив договор с заводом под Майкопом. Редактор Юга.ру побывал там и увидел, как из молока делают известные всем сыры — адыгейский и «косичку».
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Добрые дела, забота и взаимопомощь
В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group «Пятёрочка» активно реализует различные социальные и экологические инициативы. Совместная работа с благотворительными фондами и профильными организациями позволяет сети адресно и системно оказывать поддержку нуждающимся. Вот самые крупные и эффективные благотворительные проекты торговой сети:
- благодаря проекту «Корзина доброты» за 9 лет более 700 тысяч благополучателей получили помощь;
- за 1,5 года развития проекта фудшеринга продукты передали более чем 70 тысячам нуждающихся;
- совместный с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей проект «Островок безопасности» помог вернуться к близким более 5 тысячам потерявшихся и дезориентированных людей, почти 300 из которых — дети;
- за 10 лет в фонд «Линия жизни» поступило достаточно средств от продажи «Конфеты доброты», чтобы помочь 209 тяжелобольным детям.
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А еще торговая сеть развивает проект «Центры местного сообщества» для возрождения культуры добрососедства и взаимопомощи. Это действующие на базе магазинов площадки для реализации разнообразных социальных и культурных инициатив сотрудников магазинов и местных неравнодушных жителей: некоммерческих организаций, творческих коллективов, школ, культурных центров, социальных предпринимателей и т.д. Идея состоит в том, чтобы при помощи проекта объединить людей, живущих на одной территории вокруг проектов разного масштаба. За последние 3 года количество таких центров увеличилось до 1350 в 32 регионах страны, их активными участниками стали более 9 миллионов человек. А среди сотрудников набралось более 16 тысяч волонтёров, поддержавших проект делом.
За 25 лет сеть выросла из первого в стране дискаунтера в сильный и известный бренд. По итогам 2023 года индекс потребительской лояльности (NPS) прибавил +9,4 п.п., что позволило «Пятёрочке» опередить рынок по этому показателю. Сегодня сеть по праву является самым любимым продуктовым магазином россиян.