25 лет и больше 21 000 магазинов в России. Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина

Первая «Пятёрочка» открылась 15 февраля 1999 года на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Спустя четверть века торговая сеть насчитывает более 21 000 магазинов по всей России, включая небольшие посёлки на Крайнем Севере и за Полярным кругом. Что же самое главное и интересное в работе крупнейшего продуктового ритейлера в стране?

За четверть века произошло множество изменений, но основных принципов сеть придерживается с самого первого магазина: широкий ассортимент потребительских товаров, качество, свежесть, доступные цены, удобное расположение.

>230 тысяч сотрудников

≈18 млн покупателей в день Главное — это люди. Согласно рейтингам HeadHunter, «Пятёрочка» — крупнейший и один из лучших работодателей страны. В штате есть сотрудники, которые работают в торговой сети со дня основания. В честь юбилея каждый из них получит крупную премию и дополнительную скидку на покупки в магазинах сети на всё время своей дальнейшей работы.

Технологии и сервисы Если принципы остались неизменными, внутренние и внешние процессы в торговле очень изменились за эти годы. «Пятёрочка» использует передовые технологии в своих магазинах, на складах и в онлайн-пространстве. Многие процессы автоматизированы, например, система бесконтактной приёмки обеспечивает разгрузку товаров без прямого участия персонала в магазине днем и ночью, а электронное складское оборудование (электро-рохли) облегчает сложную разгрузку и позволяет разгружать автотранспорт, который не может подъехать вплотную к магазину. 20% магазинов сети оборудованы кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group, ими пользуется почти половина покупателей. В 2023 году Х5 запустила крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки — он доступен более чем на 15 000 кассах самообслуживания сети. >60 миллионов покупателей имеют карту лояльности «Пятёрочки»

>15 тысяч пользователей мобильного приложения в месяц

≈94 миллионам россиян доступен сервис экспресс-доставки



«Красная цена» и готовая еда Собственные торговые марки стали для ритейлера способом дать покупателям лучшие продукты, сохранив доступные цены. Рейтинг товаров «Красная цена» в мобильном приложении «Пятёрочки» не уступает брендам. Например, высшую оценку, 5 баллов, получили сливки питьевые, масло сливочное 72,5%, какао-порошок, сыры «Голландский» и «Российский». 24% — доля собственных торговых марок в розничном товарообороте «Пятёрочки» в 2023 году Торговая сеть «Пятёрочка» удостоена премии Правительства РФ в области качества по итогам 2023 года, став единственным представителем ритейла среди новых лауреатов. Готовая еда = свежая еда, именно знак равенства ставит торговая сеть, уже более десяти лет фокусируясь на свежести. В «Пятёрочках» даже есть должность — «директор по свежести», на информационных стендах в магазинах всегда есть его данные, фото и контактный номер телефона, чтобы покупатели могли высказать свои замечания и предложения. Значительный рост с 2013 показал сегмент готовых блюд, свежей выпечки и горячего кофе. >9 тыс. магазинов имеют свои пекарни

>5,5 магазинов установили кофе-машины

>63 млн кружек готового кофе приобрели покупатели за 4,5 года

Курс на развитие: франшиза и сотрудничество с местными производствами Частью стратегии «Пятёрочки» является поддержка культуры предпринимательства в стране. Торговая сеть предлагает заключить партнерство в формате обратного франчайзинга. Еще летом 2022 года таких точек было около 200, а за 2023 год их число выросло на 37,5%. Сегодня их более 325 в России. Кроме того, торговая сеть заключает соглашения с местными производствами: это позволяет сохранить рабочие места, сократить путь продукта до прилавка, распространять гастрономическую культуру. К примеру, адыгейский сыр — защищенное наименование и его можно производить только на территории Адыгеи. «Пятёрочка» ввела в свой ассортимент этот вид сыра, заключив договор с заводом под Майкопом. Редактор Юга.ру побывал там и увидел, как из молока делают известные всем сыры — адыгейский и «косичку».

Добрые дела, забота и взаимопомощь В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group «Пятёрочка» активно реализует различные социальные и экологические инициативы. Совместная работа с благотворительными фондами и профильными организациями позволяет сети адресно и системно оказывать поддержку нуждающимся. Вот самые крупные и эффективные благотворительные проекты торговой сети: благодаря проекту «Корзина доброты» за 9 лет более 700 тысяч благополучателей получили помощь;

за 1,5 года развития проекта фудшеринга продукты передали более чем 70 тысячам нуждающихся;

совместный с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей проект «Островок безопасности» помог вернуться к близким более 5 тысячам потерявшихся и дезориентированных людей, почти 300 из которых — дети;

за 10 лет в фонд «Линия жизни» поступило достаточно средств от продажи «Конфеты доброты», чтобы помочь 209 тяжелобольным детям.