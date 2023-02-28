Почти 1300 малоимущих краснодарцев получат продуктовые наборы от благотворителей

X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь» подвели итоги очередного благотворительного онлайн-марафона «Корзина доброты». Сбор помощи малоимущим семьям с детьми и одиноким пенсионерам, живущим в Краснодарском крае, прошел на официальном сайте проекта «Корзина доброты» — корзинадоброты.рф. На средства, переданные благотворителями через сайт, в преддверии Масленицы было закуплено порядка 1,7 т продовольствия, еще 2,16 т добавила за свой счет X5 Group.

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Почти 4 т собранных продуктов хватило на формирование 500 продовольственных наборов. В их составе — мука, сгущенное молоко, растительное масло, крупы, мясные и овощные консервы, сухофрукты, ультрапастеризированное молоко, какао, чай, сахар, печенье и т. д. Волонтеры «Банка еды «Русь» доставят наборы семьям из Кранодарского края. В общей сложности помощь получат 260 семей-подопечных Фонда — это 1280 человек, в том числе более 760 детей. Стать участником онлайн-сбора может любой желающий. Для этого достаточно пожертвовать любую сумму через сайт. Например, 100 рублей — это печенье и ультрапастеризованное молоко, а 1 000 рублей — 2 бутылки подсолнечного масла, 2 пачки гречка, по 2 банки тушеной говядины и консервированного горошка, 2 упаковки чая, сахар.