Как открыть свою «Пятёрочку». Торговая сеть предложила предпринимателям франшизу

Торговая сеть «Пятёрочка» предлагает открыть собственный магазин известного бренда в формате обратного франчайзинга.

Для удобства потенциальных франчайзи сети создан специальный лендинг. Здесь предприниматель может в любое удобное для себя время получить необходимую информацию о франшизе бренда, задать все интересующие вопросы, а также оставить заявку на получение франшизы. Подробнее рассказывают Юга.ру.

На новом сайте франшизы торговой сети «Пятёрочка» представлена вся информация об обратном франчайзинге, ключевых преимуществах франчайзинговой модели и работы по франшизе компании, часто задаваемые вопросы, предварительный расчет стоимости открытия магазина и примеры успешных франчайзи.

На сегодняшний день франшизу «Пятёрочки» приобрели уже более 200 предпринимателей.

Как рассказала начальник управления по работе со стратегическими партнерами и обратным франчайзингом торговой сети «Пятёрочка» Ольга Маремьянина, основная цель создания лендинга — не только предоставить полную информацию о франшизе «Пятёрочки» в одном окне, но и получить обратную связь как от потенциальных, так и от действующих франчайзи: «Для нас важно постоянно держать руку на пульсе, в том числе отслеживать актуальную экономическую ситуацию и делать франшизу еще удобнее и выгоднее для наших партнеров».

В числе главных преимуществ выбора в пользу франшизы ритейлера — широкая узнаваемость бренда. Так, согласно исследованию компании Online Market Intelligence (OMI) по итогам 2021 года торговая сеть «Пятёрочка» возглавила рейтинг «Любимых брендов россиян» в категории «Продуктовые магазины». Кроме того, модель обратного франчайзинга предполагает помощь франчайзи на всех этапах развития франшизы: от рекомендации по выбору площадки до полноценного взаимодействия с поставщиками и обеспечения магазинов товарами со стороны франчайзера.

Сегодня 136 из более 200 работающих по франшизе магазинов «Пятёрочки» находятся в Москве и Московской области. Общая площадь франшизных магазинов превышает 110 тыс. кв. м., а количество созданных рабочих мест — более 2 тысяч.

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