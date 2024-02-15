Пенсионер из Краснодарского края выиграл иномарку
Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги акции «Навстречу чудесам». Сама акция прошла в период с 14 ноября по 18 декабря, после чего победители получили свои призы.
Принявшие участие в акции покупатели получили десятки тысяч промокодов на существенные скидки, множество подписок на онлайн-сервисы, качественную бытовую технику и ряд денежных призов. Но главным призом, который мог достаться лишь одному участнику, стал новый автомобиль. Его счастливым обладателем стал 66-летний житель станицы Благовещенской, который регулярно делает покупки в «Пятёрочке».
Ключи от нового легкового автомобиля Александру торжественно вручили в одном из магазинов «Пятёрочка» в Краснодаре. Пенсионер рассказал, что это первый в его жизни крупный выигрыш.
«Об акции в «Пятёрочке» я узнал благодаря программе лояльности, которой пользуюсь с 2017 года. Я внимательно слежу за новыми розыгрышами и в каждом участвую, самостоятельно регистрируя чеки. Когда мне сообщили, что я выиграл, до конца не мог осознать, что это правда. Всё ещё чувствую эйфорию от происходящего. Я безумно рад и благодарен, и надеюсь, что такая удача и дальше продолжит мне сопутствовать, но уже в новой акции», — поделился Александр.
Кроме того, торговая сеть взяла на себя оплату налога, который по закону должен перечислить государству получатель дорогого приза. Это позволяет каждому покупателю надеяться на выигрыш и не получить при этом непосильное финансовое бремя.
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Как и в случае с другими акциями «Пятёрочки», отправиться «Навстречу чудесам» мог каждый гость торговой сети. Для этого нужно было совершить покупку на определенную сумму и зарегистрировать чек на сайте акции.
«Мы рады, что благодаря подобным акциям помогаем делать гостей «Пятёрочки» счастливее, исполняя их мечты. Мы стараемся проводить такие мероприятия как можно чаще, потому что они не только дают людям возможность выиграть ценные призы, но и напоминают им о том, что исполнить мечту можно в любой момент. Мы стремимся к тому, чтобы каждый гость нашей компании мог испытать свою удачу, принимая участие в наших розыгрышах и акциях, и почувствовать вкус победы», — прокомментировала Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям «Территория Юг» торговой сети «Пятёрочка».
Все подробности об акции, включая перечень регионов, где она проходила, условия участия, полный список призов и информация о победителях размещены на сайте.