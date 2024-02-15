Пенсионер из Краснодарского края выиграл иномарку

Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги акции «Навстречу чудесам». Сама акция прошла в период с 14 ноября по 18 декабря, после чего победители получили свои призы. Принявшие участие в акции покупатели получили десятки тысяч промокодов на существенные скидки, множество подписок на онлайн-сервисы, качественную бытовую технику и ряд денежных призов. Но главным призом, который мог достаться лишь одному участнику, стал новый автомобиль. Его счастливым обладателем стал 66-летний житель станицы Благовещенской, который регулярно делает покупки в «Пятёрочке».

© Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

© Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

Ключи от нового легкового автомобиля Александру торжественно вручили в одном из магазинов «Пятёрочка» в Краснодаре. Пенсионер рассказал, что это первый в его жизни крупный выигрыш. «Об акции в «Пятёрочке» я узнал благодаря программе лояльности, которой пользуюсь с 2017 года. Я внимательно слежу за новыми розыгрышами и в каждом участвую, самостоятельно регистрируя чеки. Когда мне сообщили, что я выиграл, до конца не мог осознать, что это правда. Всё ещё чувствую эйфорию от происходящего. Я безумно рад и благодарен, и надеюсь, что такая удача и дальше продолжит мне сопутствовать, но уже в новой акции», — поделился Александр. Кроме того, торговая сеть взяла на себя оплату налога, который по закону должен перечислить государству получатель дорогого приза. Это позволяет каждому покупателю надеяться на выигрыш и не получить при этом непосильное финансовое бремя.

Как и в случае с другими акциями «Пятёрочки», отправиться «Навстречу чудесам» мог каждый гость торговой сети. Для этого нужно было совершить покупку на определенную сумму и зарегистрировать чек на сайте акции.