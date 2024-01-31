«Пятёрочка» дарит скидки и подарки в честь своего 25-летия
«Пятёрочка» отмечает свое 25-летие и предлагает покупателям отметить юбилей вместе: торговая сеть подготовила скидки и подарки за покупки в магазинах и мобильной игре.
Покупать — подарки получать
До 13 марта включительно покупатели могут приобрести в магазинах «Пятёрочка» различные товары со скидками от 25%. А за покупки на сумму от 600 рублей все желающие получат шанс поучаствовать в юбилейном розыгрыше ценных призов. Также во время проведения акции раз в неделю будет разыгрываться 1 миллион рублей — всего миллионерами могут стать 6 счастливчиков.
Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо до 11 марта зарегистрировать свои чеки на сайте actions.5ka.ru.
Играть — призы собирать
До 25 марта в мобильном приложении торговой сети появится игра — виртуальное путешествие вместе с «Пятёрочкой». Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать призы, а также собирать игровую валюту, которую можно использовать для обустройства своего собственного виртуального магазина.
За прохождение призовых уровней игроки смогут участвовать в розыгрыше баллов на карту лояльности «Х5 Клуб», подарочных карт «Пятёрочка», бытовой техники и гаджетов. А участники, которые пройдут игру до конца, получат шанс выиграть 1 миллион рублей.
Игроки также могут воспользоваться предложениями от партнеров и активировать полученные от них призы при покупке товаров с использованием карты лояльности.
История — с «Пятёрочкой»
К юбилею «Пятёрочка» выпустила видеоролик, который рассказывает историю развития торговой сети через трогательные и теплые моменты жизни своих покупателей из разных городов России. Ролик начинается с маленькой девочки, которая приходит в первую «Пятёрочку» за шоколадкой, а завершается «спустя 25 лет», когда она возвращается в магазин уже с собственной дочкой. Героиня выросла, и вместе с ней за это время изменилась «Пятёрочка», сохранив при этом свои главные достоинства, — приветливых сотрудников и привычно низкие цены.
Как рассказал директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев, герои и сюжеты юбилейного видеоролика выбраны не случайно: «Каждый может узнать себя в этих простых жизненных ситуациях, в которых уже 25 лет выручает «Пятёрочка»: маленьких вкусных радостях, уютных семейных вечерах и таких бесценных моментах заботы. А сотрудница магазина, которая и спустя 25 лет встречает гостей улыбкой и добрым словом, — это воплощение той самой атмосферы близости и доступности магазина у дома, где каждый продавец вас знает и всегда готов помочь».
Создатели видеоролика — креативное агентство Contrapunto — отметили, что им хотелось сделать историю максимально искренней: «За низкой ценой мы видим заботу и возможность позволить себе маленькие радости — побаловать дочку шоколадкой, попробовать новый соус, накрыть стол на день рождения. Поэтому и решили показать с большой любовью миллионы простых российских семей. Здесь нам невероятно повезло: ролики снимал самый подходящий для реализации этой концепции режиссер — автор сериала «Чики» Эдуард Оганесян».
Еще один видеролик, выпущенный к юбилею торговой сети, посвящен розыгрышу призов. В нем снялись известные российские актеры Мария Аронова и Ян Цапник.