«Пятёрочка» и отряд «Лиза Алерт» запустили проект помощи потерявшимся людям. Что такое «островки безопасности»?
Совместный проект торговой сети «Пятёрочка», Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и отряда «Лиза Алерт», который призван помочь заблудившимся детям и людям, страдающим деменцией, масштабирован на все регионы присутствия ретейлера
«Островки безопасности» в «Пятёрочках» — это специальные зоны, которые отмечены оранжевым знаком геолокации. Зайдя в любой универсам сети, потерявшийся человек может обратиться к сотрудникам магазина и дождаться помощи.
Отряд «Лиза Алерт» — детям:
Проект уже запущен во всех 65 регионах присутствия сети. В Краснодарском крае «островки безопасности» открыты более чем в 540 «Пятёрочках».
Около 50 тыс. работников «Пятёрочки» прошли обучение и знают, как действовать при встрече с заблудившимся или дезориентированным человеком. Директор магазина сообщает о каждом случае на горячую линию ЦППЛ — его специалист, исходя из ситуации, вызывает скорую помощь, полицию или направляет в магазин спасателя из отряда «Лиза Алерт».
«Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населенных пунктов, где работает "Пятёрочка", — важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей», — отметил гендиректор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.
По данным «Лиза Алерт», в РФ теряется более 100 тыс. человек каждый год. За пять месяцев тестирования «островков безопасности» в 2600 магазинах Москвы и Московской области помощь оказали 118 людям. 13 из них госпитализировали.
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В рамках проекта запущен портал liza.5ka.ru. Там можно найти адреса «Пятёрочек» с «островками безопасности», узнать о помощи дезориентированным людям и самому помочь в поисках пропавших людей.
«Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью "Пятёрочка". Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски», — добавил директор ЦППЛ и председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
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