«Островки безопасности» в «Пятёрочках» — это специальные зоны, которые отмечены оранжевым знаком геолокации. Зайдя в любой универсам сети, потерявшийся человек может обратиться к сотрудникам магазина и дождаться помощи.

Совместный проект торговой сети «Пятёрочка», Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и отряда «Лиза Алерт», который призван помочь заблудившимся детям и людям, страдающим деменцией, масштабирован на все регионы присутствия ретейлера

Проект уже запущен во всех 65 регионах присутствия сети. В Краснодарском крае «островки безопасности» открыты более чем в 540 «Пятёрочках».

Около 50 тыс. работников «Пятёрочки» прошли обучение и знают, как действовать при встрече с заблудившимся или дезориентированным человеком. Директор магазина сообщает о каждом случае на горячую линию ЦППЛ — его специалист, исходя из ситуации, вызывает скорую помощь, полицию или направляет в магазин спасателя из отряда «Лиза Алерт».

«Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населенных пунктов, где работает "Пятёрочка", — важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей», — отметил гендиректор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.