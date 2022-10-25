Быть ближе: торговая сеть «Пятёрочка» масштабирует проект «Центры местных сообществ»

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

«Центры местных сообществ» — масштабный проект торговой сети «Пятёрочка», помогающий реализовывать социальные инициативы жителей близлежащих домов.

Проект стартовал в августе 2021 года по инициативе торговой сети. На сегодняшний день такие центры открылись еще в 300 магазинах более чем в 50 населенных пунктах России — теперь в общей сложности работают 355 площадок в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском и Пермском краях, Самарской и Ростовской областях. Проект, который предполагает проведение порядка 200–300 событий ежемесячно, «Пятёрочка» реализует совместно с фондом «Хорошие истории» и благотворительным фондом «Добрый город Петербург».

Как рассказала владелец проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Анна Гусейнова, главная цель — укреплять местные сообщества через развитие горизонтальных связей, помогать в создании атмосферы соседской взаимопомощи и поддержки: «Магазины «Пятёрочка» — точки пересечения ежедневных маршрутов людей, живущих неподалеку, и они могут объединить соседей, стать местом возможностей для общения. Мы разрабатываем новые форматы и инструменты для диалога о важных вещах, поэтому «Пятёрочка» делится своим пространством и открывает двери для добрых, объединяющих инициатив. В проект вовлекаются сотрудники магазинов и гости, местные активисты и НКО, государственные учреждения и бизнес».

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За последние полтора месяца на базе 205-ти «Пятёрочек» состоялось более 230 мероприятий, которые объединили местных жителей, — участниками стали более 40 тыс.человек. В числе самых ярких событий в 2022 году можно отметить такие, как:

  • конкурс детских рисунков к 1 сентября «Моя земля, моя планета», прошедший более чем в 100 магазинах,
  • экологические акции (обмен вещами, сбор пластиковых крышечек из-под напитков на переработку),
  • детский кулинарный конкурс,
  • творческие события (танцевальные мастер-классы, музыкальные концерты, встреча с художником).

«Самое важное в «Центрах местного сообщества», на наш взгляд, — открытость и доступность. Любой гость магазина, будь то инициативный житель, представитель социального бизнеса или некоммерческой организации, может оставить заявку и реализовать свою инициативу на территории «Пятёрочки». Или просто стать участником мероприятий, которые проходят в каждом магазине примерно раз в месяц, — узнать о них можно из афиш в магазинах или социальных сетей проекта», — отметила руководитель проекта «Центры местного сообщества» от фонда «Добрый город Петербург» Снежана Малясова.

Магазины, задействованные в проекте, получили дополнительное оснащение: в них появились доски объявлений, шкафы для обмена, выставочные стенды. Уже сейчас почти во всех Центрах местного сообщества можно принести свою книгу и обменять на другую, оставить объявление с рассказом о том, чем вы можете быть полезны соседям, делать добрые дела «здесь и сейчас»: например, сдать крышки в переработку рядом с домом или взять питомца из приюта.

«Сейчас, как нам кажется, роль центров местных сообществ особенно актуальна. Многим, как никогда, важно встречаться, общаться и обмениваться необходимой поддержкой. Это помогает гостям, сотрудникам, всем нам чувствовать себя частью общества, концентрироваться на положительном, на людях», — добавила координатор проекта «Центры местного сообщества» от фонда «Хорошие истории» Екатерина Мост.

 

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