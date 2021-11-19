Улицу Красную в Краснодаре не будут перекрывать на выходные до 18 января 2022 года

Власти города решили отказаться от перекрытия улицы Красной для автомобильного движения на время действия в крае новых антиковидных ограничений

Напомним, 19 ноября власти Краснодарского края заявили, что с 22 ноября в Краснодарском крае без QR-кода не попасть в ТЦ, спортзалы, розничный ретейл, сюда не входят аптеки и магазины с товарами первой необходимости, и на развлекательные мероприятия. Такие ограничения будут действовать до 18 января 2022 года. При этом для привитых горожан откроют театры, музеи, им разрешат посещать спортивные мероприятия.

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В администрации Краснодара сообщили, что на период действия в крае новых ковидных ограничений, улицу Красную в Краснодаре перекрывать не будут. Поэтому транспорт там будет ездить в обычном режиме.

По словам чиновников, это делается, чтобы не допустить массового скопления людей в выходные дни. «Сейчас это необходимая мера для сохранения здоровья жителей», — добавили в мэрии.

В администрации города напомнили, что в Краснодаре усилили контроль за соблюдением масочного режима. Также увеличилось количество рейдов, которые проверяют соблюдение антиковидных правил в общественных местах.