Улицу Красную в Краснодаре не будут перекрывать на выходные до 18 января 2022 года

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Власти города решили отказаться от перекрытия улицы Красной для автомобильного движения на время действия в крае новых антиковидных ограничений

Напомним, 19 ноября власти Краснодарского края заявили, что с 22 ноября в Краснодарском крае без QR-кода не попасть в ТЦ, спортзалы, розничный ретейл, сюда не входят аптеки и магазины с товарами первой необходимости, и на развлекательные мероприятия. Такие ограничения будут действовать до 18 января 2022 года. При этом для привитых горожан откроют театры, музеи, им разрешат посещать спортивные мероприятия.

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В администрации Краснодара сообщили, что на период действия в крае новых ковидных ограничений, улицу Красную в Краснодаре перекрывать не будут. Поэтому транспорт там будет ездить в обычном режиме.

По словам чиновников, это делается, чтобы не допустить массового скопления людей в выходные дни.

«Сейчас это необходимая мера для сохранения здоровья жителей», — добавили в мэрии. 

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В администрации города напомнили, что в Краснодаре усилили контроль за соблюдением масочного режима. Также увеличилось количество рейдов, которые проверяют соблюдение антиковидных правил в общественных местах.

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что невакцинированные служащие не попадут в здания органов власти и местного самоуправления без QR-кода о перенесенном заболевании или медотвода.

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