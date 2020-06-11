Улицу Красную в Краснодаре вернут пешеходам по выходным

Краснодарский край

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В Краснодаре с 12 по 14 июня улица Красная будет закрыта для проезда машин

Напомним, вечером 3 апреля на улице погасили декоративное освещение и не стали перекрывать движение машин на время карантина.

В июне на Кубани карантинные ограничения ослабили: людям разрешили гулять в парках и по набережным, открыли летние кафе и рестораны. Однако под запретом оставалось проведение массовых мероприятий, а главная улица краевой столицы по выходным была проезжей для транспорта.

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Завтра, 12 июня, в стране отмечается День России, который объявили выходным. Юга.ру сообщали, что в этот день в Краснодаре запустят фонтаны, а мэрия представила программу праздничных мероприятий.

Накануне Дня России в пресс-службе городской администрации сообщили, что улица Красная на праздники будет работать в режиме пешеходного бульвара. По поручению главы города Евгения Первышова с 00:00 12 июня и до полуночи 14 июня движение транспорта на участке от Длинной до площади Пушкина ограничат.

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В дальнейшем улицу будут закрывать для движения машин каждую неделю с 20:00 пятницы до полуночи воскресенья, а также во время государственных праздников, как это было до введения карантина на Кубани, добавили в пресс-службе мэрии.

Дороги Карантин Краснодар Праздники Транспорт

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