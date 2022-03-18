Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные

Краснодарский край

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  • Краснодар, улица Красная © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Краснодар, улица Красная © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

18 марта мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что улица Красная вновь станет пешеходной по выходным

По словам Алексеенко, в эти выходные улица Красная станет пешеходной от Длинной до Пушкинской площади с 20:00 пятницы и до полуночи воскресенья. Такое решение власти города мотивировали снижением количества новых случаев коронавируса.

Ранее Юга.ру писали, что из-за коронавирусных ограничений в ноябре 2021 года власти Краснодара решили не перекрывать автомобильное движение на Красной на выходных. В январе 2022 года ограничения продилил до 1 марта. 

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Напомним, что в марте в Краснодарском крае резко снизились показатели заболеваемости коронавирусом. С 4 марта в крае отменили обязательные QR-коды, но масочный режим остался.

Андрей Алексеенко Краснодар

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