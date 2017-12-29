Культурные итоги — 2017. Краснодарцы завоевали Премию Кандинского, участвовали в Каннском фестивале и Венецианской биеннале

Юга.ру продолжают подводить итоги года. В этой статье мы расскажем о главных события культурной жизни Краснодарского края за последние 12 месяцев. Краснодарская арт-группировка ЗИП взяла Премию Кандинского, а КЦ «Типография» стал институцией года Арт-группировка ЗИП была создана в 2009 году в Краснодаре, получив название от завода измерительных приборов, где художники провели свою первую выставку. В 2011 году участники ЗИП основали самопровозглашенный Краснодарский институт современного искусства (КИСИ), который базируется в культурном центре «Типография». В арт-группировку входят Степан и Василий Субботины, Евгений Римкевич и Эльдар Ганеев. 2017 год был, пожалуй, самым успешным для ЗИПов за все восемь лет их существования. В феврале художники стали участниками Триеннале современного искусства, которая прошла впервые в Москве. Во время подготовки к ней кураторы посетили более 40 городов России и встретились с более чем 200 художниками. Результатом исследования стала выставка, посвященная «духу времени», формирующему художественную жизнь регионов. Экспозиция объединила работы более 60 мастеров. В марте в Московском музее современного искусства открылась большая персональная выставка краснодарцев «Остановка "ДК ЗИП"». Инсталляция заняла четыре этажа и работала в течение месяца. В апреле ЗИПов номинировали на премию «Инновация» в категории «Региональный проект».













В сентябре Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow назвала краснодарский культурный центр «Типография», в котором базируется группировка ЗИП, институцией года. Культурный центр был представлен на ярмарке инсталляцией «Мы вышли из тени, мы кружим в тени», созданной группировкой ЗИП совместно с местными художниками — Людмилой Барониной, Иваном Дубягой, Денисом Урановым, Владимиром Омутовым, Валерием Казасом, Валерой Свидетелем и другими. Но главные события случились в декабре — проект арт-группировки ЗИП «Остановка "ДК ЗИП"» получил Премию Кандинского в главной номинации — «Проект года». За победу в этой номинации присуждается приз — 1,8 млн рублей. Проект отсылает к некогда существовавшей автобусной и трамвайной остановке возле Краснодарского завода измерительных приборов, который стал для художников первой мастерской и выставочной площадкой. И под конец года, 26 декабря, краснодарская арт-группировка ЗИП заняла первое место в рейтинге самых влиятельных художников в российском искусстве 2017 года по версии издания «Артгид». Топ-20 составляло жюри, в состав которого вошли журналисты, арт-критики, кураторы, коллекционеры, музейные сотрудники и художники. В список, опубликованный на сайте «Артгида», попали художники, которые активно работали в уходящем году и запомнились зрителям и критикам.

Анимационный фильм «Марапацуца» краснодарского режиссера попал в программу Каннского фестиваля 6 марта стало известно, что анимационный фильм краснодарского режиссера «Марапацуца» попал в программу Short Film Corner Каннского кинофестиваля. Главный герой — казак, который мечтает о прекрасной девушке и ищет ее во сне, оседлав диковинный летательный аппарат марапацуцу. Художник-аниматор и режиссер фильма — Игорь Гаркушенко, продюсер — Алексей Двоеглазов. Фильм сделан на основе картин художника Сергея Воржева.

«Канны — это история про "Марапацуцу", рассказанная с конца. Сначала были картины знаменитого художника. Потом Гаркушенко создал фильм на их основе, и мы с друзьями собрались посмотреть, что вышло. Результат превзошел ожидания. Я тогда сказал режиссеру: "Фильм достоин фестивалей категории А. И почему бы нам его не попробовать отправить в Канны?" Так и сделали, а теперь видим, что не ошиблись. Ведь Канны — это мечта любого кинематографиста, самая высокая планка. Большое счастье — даже просто поприсутствовать там. Понять, как работает индустрия, приобщиться к мировому сообществу и вынести для себя уроки, наметив будущий вектор развития», — рассказал Юга.ру продюсер картины Алексей Двоеглазов. Художник Сергей Воржев так объясняет происхождение слова «марапацуца»: «В 1984 году первая марапацуца прилетела ко мне во сне. В ней было 16 винтов, 16 двигателей и очень странные крылья. Конечно, я написал ее. Через месяц прилетела вторая, и пошло-поехало — с тех пор регулярно прилетает в разных технических решениях, с разным горючим. Помните, что 98% марапацуц летает на самогонке, и только 2% — на чистом спирте. Слово "марапацуца" древнее, оно пришло из протоязыка и переводится как "мой солнечный корабль"».





Умер известный краснодарский скульптор Александр Аполлонов К сожалению, не все главные события года были позитивными. Вечером 11 июня на 70-м году жизни умер известный скульптор Александр Аполлонов. Он погиб в автомобильной аварии на трассе поселок Верхнебаканский — Краснодар в районе станицы Северской.

Работы Александра Аполлонова установлены в Краснодаре, Ростове, Новороссийске, Туле, Липецке, Саратове, Ярославле и десятке других городов России. Он был членом-корреспондентом Российской академии художеств и заслуженным художником России и Кубани. Своим главным достижением скульптор называл воссоздание памятника императрице Екатерине II, открытого в сентябре 2006 года: «Екатерина — самое главное в моей жизни. Я же увеличил этот памятник по высоте на 4 метра, представляете себе, какая дерзость с моей стороны. Я вытянул все вверх — от постамента до фигур. Никто ничего не заметил. Разглядели только профессионалы, когда памятник уже был установлен. Это мой самый смелый шаг в жизни. Риск, оправдавший себя. Я не только высоту поднял, еще поменял пушки, орнаменты, изменил образ Потемкина, сменил во время работы три команды, заработал себе инфаркт».





В Новороссийске открылся крупнейший на Кубани центр современного искусства Выставочная площадка «Ангар» площадью 1460 кв. метров открылась 22 сентября в помещении бывшей типографии. Ее владельцы Игорь и Наталья Дорофеевы решили воплотить давнюю мечту и создать пространство для экспериментов в области визуальных и музыкальных искусств. Арт-центр открылся V Международной биеннале современного изобразительного искусства.

«Сначала мы занимались коллекционированием бессистемно, потом старались заниматься профессионально, издавали каталоги, проводили выставки — Новороссийская биеннале появилась в 2009 году. Купили землю под строительство музея в центре города, но со временем осознали, что только музей — это не совсем правильно. Надо сделать и концертный зал, учесть интересы молодого, продвинутого зрителя. Уже готов был и архитектурный проект такого культурного центра. Но мы задумались, позволит ли он ставить по-настоящему масштабные художественные эксперименты? Новаторства, поиска новых форм — такого в Новороссийске нет, потому что нет площадки, которая бы позволяла это физически. Мы поняли, что место, которое нам нужно, акустика, о которой мы мечтали, — это наш производственный ангар», — рассказала Наталья Дорофеева Юга.ру.





Краснодарская арт-группа Recycle представила Россию на Венецианской биеннале Художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов давно известны за пределами Краснодара — они уже участвовали в Венецианской биеннале в 2013 году, в 2016 году они участвовали в параллельной программе биеннале, в 2010-м Recycle стали обладателями Премии Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года». Их выставки проходили в галереях Парижа, Лондона, Нью-Йорка и других городов. В этом году Recycle показали новую инсталляцию с дополненной реальностью Blocked Content в российском павильоне в Венеции в рамках проекта Theatrum Orbis Terrarum. А также провели выставку Homo Virtualis в ГМИИ имени Пушкина и представили новый проект Template of Life на «Винзаводе». Журнал «Артгид» поместил Блохина и Кузнецова на четвертое место в рейтинге самых влиятельных художников в российском искусстве.









Адыгейские художники сожгли гараж, протестуя против московского музея «Гараж» В ночь на 2 мая адыгейские художники из группы Шыпкъэм икIальэхэр сожгли гараж в поселке Энем, протестуя против Триеннале российского современного искусства, проводимого московским музеем «Гараж». Шыпкъэм икIальэхэр — леворадикальная группа художников из Адыгеи, известная преимущественно своим музыкальным творчеством. Негодование художников было вызвано отсутствием на триеннале представителей Адыгеи. «Это плевок в лицо не только жителям Адыгеи, но и всем ценителям искусства. Да, возможно, адыгейское искусство слишком дикое, слишком неистовое, слишком сложное для колонизаторской политики "Гаража". Но на выставке представлены художники из десятка регионов — даже из коловратного Крыма. В этой ситуации игнорирование адыгейского художественного ландшафта представляется вопиющим лицемерием», — заявили художники в официальном сообщении для СМИ. Пепел сожженного в поселке Энем гаража художники решили отправить в московский «Гараж». Акция вызвала общественный резонанс, о ней написали многие СМИ, в том числе федеральные — «Афиша Daily», Lenta.ru, Colta.ru.