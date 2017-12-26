Краснодарская группировка ЗИП возглавила рейтинг влиятельных художников России

Краснодарская арт-группировка ЗИП заняла первое место в рейтинге самых влиятельных художников в российском искусстве 2017 года по версии издания «Артгид»

Топ-20 составляло жюри, в состав которого вошли журналисты, арт-критики, кураторы, коллекционеры, музейные сотрудники и художники. В список, опубликованный на сайте «Артгида», попали художники, которые активно работали в уходящем году и запомнились зрителям и критикам.

Первое место заняла арт-группировка ЗИП. В этом году краснодарцы получили премию Кандинского в главной номинации — «Проект года», стали номинантами премии в области современного искусства «Инновация», приняли участие в Триеннале российского современного искусства музея «Гараж», устроили выставку на «Винзаводе» и провели фестиваль «Может!» сразу во Владикавказе и Дербенте.

Второе место присудили художнице Таус Махачевой, третье место — у Ирины Кориной.