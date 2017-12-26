Краснодарская группировка ЗИП возглавила рейтинг влиятельных художников России
Краснодарская арт-группировка ЗИП заняла первое место в рейтинге самых влиятельных художников в российском искусстве 2017 года по версии издания «Артгид»
Топ-20 составляло жюри, в состав которого вошли журналисты, арт-критики, кураторы, коллекционеры, музейные сотрудники и художники. В список, опубликованный на сайте «Артгида», попали художники, которые активно работали в уходящем году и запомнились зрителям и критикам.
Первое место заняла арт-группировка ЗИП. В этом году краснодарцы получили премию Кандинского в главной номинации — «Проект года», стали номинантами премии в области современного искусства «Инновация», приняли участие в Триеннале российского современного искусства музея «Гараж», устроили выставку на «Винзаводе» и провели фестиваль «Может!» сразу во Владикавказе и Дербенте.
Второе место присудили художнице Таус Махачевой, третье место — у Ирины Кориной.
Читайте также:
Четвертую строчку заняла краснодарская арт-группа Recycle, которая в прошлом году не попала в рейтинг «Артгида». В 2017-м Андрей Блохин и Георгий Кузнецов представили Россию на Венецианской биеннале, провели выставку в залах слепков ГМИИ имени Пушкина и представили новый проект Template of Life на «Винзаводе».
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году арт-группировка ЗИП заняла шестую строчку рейтинга влиятельных художников России.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.