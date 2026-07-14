Партия «Яблоко» потребовала раскрыть данные о разливе мазута у берегов Анапы

Председатель партии «Яблоко» обратился к надзорным ведомствам с требованием опубликовать данные о качестве воды и песка в Анапе

13 июля председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков сообщил в своем телеграм-канале, что направил обращения генпрокурору РФ Александру Гуцану, главе Росприроднадзора Светлане Радионовой и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Он требует обнародовать результаты экологического мониторинга в районе Анапы и Керченского пролива, где в 2024 году произошел масштабный разлив нефти. В партии считают, что власти обязаны опубликовать объективные данные о состоянии акватории и почвы, а также привлечь независимых экспертов для разработки мер по остановке дальнейшего загрязнения Черного моря.

Напомним, в декабре 2024 года из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе 3 тыс. тонн нефтепродуктов попали в воду. Пострадали птицы, животные и черноморские пляжи — сильнее всего экологический удар пришелся на Анапу. Росприроднадзор оценил ущерб в 85 млрд рублей.

Несмотря на ликвидацию последствий силами спасателей и волонтеров, экологи заявляют, что побережье до сих пор полностью не очищено. Более того, в июле 2026 года спутники зафиксировали новую утечку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239».

При этом власти уверяют, что пляжи Анапы безопасны для отдыхающих, и сравнивают песок на курорте с песком в Таиланде и на Лазурном Берегу.