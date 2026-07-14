Поездки на море под вопросом. РЖД приостановили продажу билетов на южные направления

РЖД временно приостановили продажу билетов на ряд поездов южного направления с выездом после 30 сентября

Причина — плановые ремонтные работы, которые пройдут на железнодорожной инфраструктуре в октябре, и связанная с ними корректировка действующего расписания. Изменения затронут в том числе маршруты к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод и обратно.

13 июля «Российская газета» сообщила , что РЖД временно остановили продажу билетов на ряд поездов, следующих в южном направлении. Ограничение касается рейсов с отправлением от 30 сентября.

Как только график движения окончательно скорректируют, продажу билетов возобновят. Это произойдет поэтапно — в течение недели. Пассажирам, планирующим поездки, рекомендуют включить push-уведомления в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», чтобы первыми узнать о старте продаж на нужные даты и маршруты.

Напомним, 15 июня РЖД временно закрыли продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга. Туристы не могли найти места с отправлением, начиная с 8 сентября. Причина — ремонт на объектах железнодорожной инфраструктуры. На следующий день продажи открыли.