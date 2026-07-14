Краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо

ФАС предупредила шесть сетей АЗС Краснодарского края о нарушении антимонопольного законодательства. Компании могут получить штрафы

14 июля Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Краснодарскому краю направило предупреждение шести сетям АЗС региона из-за роста цен на бензин и дизельное топливо.

По данным ФАС, в деятельности сетей заправок специалисты выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждения необходимо исполнить до 31 июля.

Помимо Краснодарского края, ФАС выявила нарушения в работе сети заправок еще четырех регионов. В пресс-службе отметили, что ведомство ежедневно проводит мониторинг цен на топливо. В случае установления высокой цены на горючее сетям АЗС могут грозить штрафы.