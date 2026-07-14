Краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

ФАС предупредила шесть сетей АЗС Краснодарского края о нарушении антимонопольного законодательства. Компании могут получить штрафы

14 июля Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Краснодарскому краю направило предупреждение шести сетям АЗС региона из-за роста цен на бензин и дизельное топливо.

Речь идет о компаниях:

  •  «Рассвет» (АЗС «Уфимнефть»);
  • «Крымэнергоресурс» (АЗС «Атан»);
  • «Ветлан» (АЗС «Степная»);
  • «Лаба» ( АЗС «Лаба»);
  • «Южная нефтяная компания» (АЗС «Южная нефтяная компания»);
  • «НК Нефтесфера» (АЗС «Нефтесфера»). 

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По данным ФАС, в деятельности сетей заправок специалисты выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждения необходимо исполнить до 31 июля. 

Помимо Краснодарского края, ФАС выявила нарушения в работе сети заправок еще четырех регионов. В пресс-службе отметили, что ведомство ежедневно проводит мониторинг цен на топливо. В случае установления высокой цены на горючее сетям АЗС могут грозить штрафы. 

Как писали Юга.ру, 14 июля в Краснодаре увеличилось число работающих АЗС.

Автомобили Законодательство Краснодар Нефть Топливо ФАС

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Краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо
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