Краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо
ФАС предупредила шесть сетей АЗС Краснодарского края о нарушении антимонопольного законодательства. Компании могут получить штрафы
14 июля Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Краснодарскому краю направило предупреждение шести сетям АЗС региона из-за роста цен на бензин и дизельное топливо.
Речь идет о компаниях:
- «Рассвет» (АЗС «Уфимнефть»);
- «Крымэнергоресурс» (АЗС «Атан»);
- «Ветлан» (АЗС «Степная»);
- «Лаба» ( АЗС «Лаба»);
- «Южная нефтяная компания» (АЗС «Южная нефтяная компания»);
- «НК Нефтесфера» (АЗС «Нефтесфера»).
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По данным ФАС, в деятельности сетей заправок специалисты выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждения необходимо исполнить до 31 июля.
Помимо Краснодарского края, ФАС выявила нарушения в работе сети заправок еще четырех регионов. В пресс-службе отметили, что ведомство ежедневно проводит мониторинг цен на топливо. В случае установления высокой цены на горючее сетям АЗС могут грозить штрафы.
Как писали Юга.ру, 14 июля в Краснодаре увеличилось число работающих АЗС.
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