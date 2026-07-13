Между Адлером и Москвой запустили дополнительный поезд. Сколько стоят билеты и как долго ехать?
С 16 июля раз в два дня будет курсировать еще один поезд, который свяжет столицу и Черноморское побережье
11 июля пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» сообщила об открытии продажи билетов на новый дополнительный поезд № 197/198, который свяжет Москву и Адлер.
Поезд будет ходить через день. Первый рейс состоится 16 июля: в 00:55 состав отправится с Павелецкого вокзала Москвы и прибудет в Адлер 17 июля в 19:00. Поезд будет останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи. Время в пути — 1 день 17 часов 5 минут.
Первый обратный рейс также отправится 16 июля — в 02:50 с железнодорожного вокзала Адлера. В Москву поезд прибудет 17 июля в 14:26. Время в пути — 1 день 11 часов и 36 минут.
В Крыму сократили количество поездов:
Продажа билетов открывается за 30 дней до даты отправления. Стоимость поездки из Москвы в Адлер или обратно начинается от 6 тыс. рублей за место в плацкартном вагоне и от 11 тыс. рублей — в купейном.
По данным на 14 июля, билеты на первый рейс 16 июля еще доступны в обоих направлениях.
Как писали Юга.ру, 15 июня в первый рейс отправился турпоезд «В Долину Нарзанов» из Москвы в пять городов Кавминвод.