Между Адлером и Москвой запустили дополнительный поезд. Сколько стоят билеты и как долго ехать?

С 16 июля раз в два дня будет курсировать еще один поезд, который свяжет столицу и Черноморское побережье

11 июля пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» сообщила об открытии продажи билетов на новый дополнительный поезд № 197/198, который свяжет Москву и Адлер.

Поезд будет ходить через день. Первый рейс состоится 16 июля: в 00:55 состав отправится с Павелецкого вокзала Москвы и прибудет в Адлер 17 июля в 19:00. Поезд будет останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи. Время в пути — 1 день 17 часов 5 минут.

Первый обратный рейс также отправится 16 июля — в 02:50 с железнодорожного вокзала Адлера. В Москву поезд прибудет 17 июля в 14:26. Время в пути — 1 день 11 часов и 36 минут.