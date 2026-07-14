В Ростовской области выявили кустарную бензоколонку и приняли меры по контролю за АЗС

Ростовская область

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  • © Скриншот видео из канала в «Макс» МВД по Ростовской области
    © Скриншот видео из канала в «Макс» МВД по Ростовской области

В Аксае полицейские задержали нелегального торговца бензином. После этого губернатор Ростовской области объявил об усилении контроля за АЗС

12 июля пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что в Аксае сотрудники полиции задержали местного жителя, который нелегально торговал топливом.

Мужчина продавал бензин через самодельную колонку — оборудование и тара не соответствовали государственным стандартам. Кроме того, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а цена на топливо была значительно выше рыночной.

Сотрудники полиции изъяли 120 литров горючего, а мужчину задержали. В случае повторного нарушения ему может грозить уголовная ответственность по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:

На следующий день, 13 июля, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о новых мерах, которые вводят на автозаправочных станциях региона.

Теперь на АЗС будут дежурить волонтеры и казаки, чтобы регулировать очереди. Кроме того, на заправках водители смогут получать информацию о наличии топлива и режиме работы станций.

Также губернатор поручил перенастроить фото- и видеокамеры на выделенных полосах движения перед АЗС, чтобы водителям не приходили штрафы за время, проведенное в очереди.

Как писали Юга.ру, 10 июля власти Дона ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС.

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В Ростовской области выявили кустарную бензоколонку и приняли меры по контролю за АЗС

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