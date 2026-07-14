В Ростовской области выявили кустарную бензоколонку и приняли меры по контролю за АЗС

В Аксае полицейские задержали нелегального торговца бензином. После этого губернатор Ростовской области объявил об усилении контроля за АЗС

12 июля пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что в Аксае сотрудники полиции задержали местного жителя, который нелегально торговал топливом.

Мужчина продавал бензин через самодельную колонку — оборудование и тара не соответствовали государственным стандартам. Кроме того, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а цена на топливо была значительно выше рыночной.

Сотрудники полиции изъяли 120 литров горючего, а мужчину задержали. В случае повторного нарушения ему может грозить уголовная ответственность по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).