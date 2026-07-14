В Анапе, Геленджике и Красноармейском районе нашли обломки БПЛА. Повреждены несколько домов

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Обломки БПЛА упали в четырех районах Кубани: есть разрушения, но обошлось без жертв

Предыстория. 14 июля Северский район подвергся атаке дронов. На Афипском НПЗ произошло возгорание.

14 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что еще в нескольких муниципалитетах региона зафиксировали падения обломков БПЛА. В станице Анапской фрагменты дронов повредили четыре частных дома — в основном пострадали остекление и стены. Обошлось без пострадавших.

В станице Марьянской Красноармейского района повреждено два частных дома. Жертв и раненых нет.

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По уточненным данным, возгорание на Афипском НПЗ уже удалось ликвидировать. В результате атаки на Северский район пострадали два человека.

Как писали Юга.ру, 13 июля в Темрюкском и Белореченском районах обломки БПЛА упали на предприятия и частный дом.

Анапа Безопасность Геленджик Инфраструктура Красноармейский район Нефть СВО Северский район

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