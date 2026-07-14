В Анапе, Геленджике и Красноармейском районе нашли обломки БПЛА. Повреждены несколько домов

Обломки БПЛА упали в четырех районах Кубани: есть разрушения, но обошлось без жертв

Предыстория. 14 июля Северский район подвергся атаке дронов. На Афипском НПЗ произошло возгорание.

14 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что еще в нескольких муниципалитетах региона зафиксировали падения обломков БПЛА. В станице Анапско й фрагменты дронов повредили четыре частных дома — в основном пострадали остекление и стены. Обошлось без пострадавших.