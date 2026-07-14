В Анапе, Геленджике и Красноармейском районе нашли обломки БПЛА. Повреждены несколько домов
Обломки БПЛА упали в четырех районах Кубани: есть разрушения, но обошлось без жертв
Предыстория. 14 июля Северский район подвергся атаке дронов. На Афипском НПЗ произошло возгорание.
14 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что еще в нескольких муниципалитетах региона зафиксировали падения обломков БПЛА. В станице Анапской фрагменты дронов повредили четыре частных дома — в основном пострадали остекление и стены. Обошлось без пострадавших.
В станице Марьянской Красноармейского района повреждено два частных дома. Жертв и раненых нет.
В Геленджике выбиты стекла в здании, расположенном рядом с одним из мест турразмещения. Пострадавших также нет. Везде работают оперативные и специальные службы.
По уточненным данным, возгорание на Афипском НПЗ уже удалось ликвидировать. В результате атаки на Северский район пострадали два человека.
Как писали Юга.ру, 13 июля в Темрюкском и Белореченском районах обломки БПЛА упали на предприятия и частный дом.