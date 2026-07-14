Театр кабуки из Москвы покажет спектакли в Японском саду Краснодара

В программе — четыре классических кегэна. Это остроумные комедийные пьесы на протяжении веков остаются важной частью традиционного японского театрального искусства.

Парк «Краснодар» анонсировал на 17 и 18 июля вечера традиционного японского театра. Зрители смогут оценить постановки Московского театра кабуки.

Московский театр кабуки — любительская труппа, которая специализируется на постановке традиционных японских пьес, фарсов и танцевальных миниатюр. Актеры и режиссеры адаптируют для русскоязычной аудитории аутентичные японские театральные приемы.

Театр кабуки — один из самых ярких и узнаваемых видов традиционного японского искусства, представляющий собой синтез драмы, музыки, танца и вокала. Признан шедевром нематериального культурного наследия человечества.

Кабуки — это театр гиперболы. Для передачи характера персонажа используют особый грим — кумадори. Кульминацией эмоционального напряжения в постановке становится миэ — актер застывает в эффектной, динамичной позе, с широко открытыми глазами.

Перед началом представления зрителям расскажут об истории жанра кегэн и его особенностях.

Показы пройдут 17 и 18 июля в театре Но. Подробности можно уточнить у организаторов.