Театр кабуки из Москвы покажет спектакли в Японском саду Краснодара

Краснодарский край

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  • Артисты кабуки изображают бой самураев © Изображение является общественным достоянием
    Артисты кабуки изображают бой самураев © Изображение является общественным достоянием

В Японском саду пройдут вечера традиционного японского театра (16+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 17 и 18 июля вечера традиционного японского театра. Зрители смогут оценить постановки Московского театра кабуки.

В программе — четыре классических кегэна. Это остроумные комедийные пьесы на протяжении веков остаются важной частью традиционного японского театрального искусства.

Лето под открытым небом:

Московский театр кабуки — любительская труппа, которая специализируется на постановке традиционных японских пьес, фарсов и танцевальных миниатюр. Актеры и режиссеры адаптируют для русскоязычной аудитории аутентичные японские театральные приемы.

Театр кабуки — один из самых ярких и узнаваемых видов традиционного японского искусства, представляющий собой синтез драмы, музыки, танца и вокала. Признан шедевром нематериального культурного наследия человечества.

Кабуки — это театр гиперболы. Для передачи характера персонажа используют особый грим — кумадори. Кульминацией эмоционального напряжения в постановке становится миэ — актер застывает в эффектной, динамичной позе, с широко открытыми глазами.

Перед началом представления зрителям расскажут об истории жанра кегэн и его особенностях.

Показы пройдут 17 и 18 июля в театре Но. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура «Скрытое лицо».

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