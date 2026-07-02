Власти Кубани просят жителей пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива

2 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что региональные власти выпустили рекомендации для населения, предприятий и организаций на период до нормализации поставок топлива. Гражданам и юрлицам советуют воздержаться от несрочных поездок, включая командировки и выезды на массовые мероприятия, если они не являются критически важными.

Также населению стоит заранее и тщательно просчитывать маршруты и логистику, объединяя несколько дел в одну поездку. Автовладельцам советуют заправлять танспорт лишь тем объемом топлива, который необходим для текущих задач, и отказаться от создания запасов «впрок» — это помогает снизить искусственный ажиотаж.