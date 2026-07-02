Власти Кубани просят жителей пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива
Жителям Краснодарского края рекомендовали отказаться от лишних поездок на фоне топливного кризиса
2 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что региональные власти выпустили рекомендации для населения, предприятий и организаций на период до нормализации поставок топлива. Гражданам и юрлицам советуют воздержаться от несрочных поездок, включая командировки и выезды на массовые мероприятия, если они не являются критически важными.
Также населению стоит заранее и тщательно просчитывать маршруты и логистику, объединяя несколько дел в одну поездку. Автовладельцам советуют заправлять танспорт лишь тем объемом топлива, который необходим для текущих задач, и отказаться от создания запасов «впрок» — это помогает снизить искусственный ажиотаж.
В Севастополе стоимость бензина на АЗС достигла 200 рублей:
Кроме того, жителям региона рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом.
В краевой администрации подчеркнули: ситуация требует максимально ответственного подхода со стороны каждого. Оптимизация потребления топлива не только снизит нагрузку на заправки и сократит очереди, но и позволит быстрее сбалансировать обстановку на рынке.
Напомним, 2 июля власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС. Одна из заявленных мер — предприятия сократят расход бензина.
Как писали Юга.ру, в России цены на топливо в некоторых регионах выросли до 30% за неделю.
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