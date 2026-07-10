В Краснодаре школьницу не приняли в 10 класс из-за двух троек в аттестате. Ранее ее уговаривали уйти в колледж и не сдавать ЕГЭ

В краснодарской гимназии ученице отказали в приеме в 10 класс из-за троек в аттестате и нехватки мест. Родители подали жалобы

При этом в аттестате у школьницы в основном четверки и пятерки, но есть две тройки. В характеристике классный руководитель отметил примерное поведение Елизаветы.

Подробности ситуации рассказала мама девочки. По ее словам, Елизавета планировала получить среднее общее образование, однако в этом году ей отказали в приеме в 10 класс.

10 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил , что в Краснодаре ученицу гимназии № 72 не хотят принимать в 10 класс из-за троек в аттестате и нехватки мест.

По словам матери, на протяжении всего учебного года девятиклассников, у которых были тройки в четвертях, уговаривали поступать в колледжи, не подавать документы в 10 класс и не сдавать ЕГЭ.

Также женщина рассказала, что в мае 2026 года директор и завуч собрали родителей девятиклассников и сообщили, что в школе откроют только два 10-х класса. При этом один из них — профильный класс Следственного комитета с высоким проходным баллом, а второй — универсальный, в котором физически не хватает мест.

Мама Елизаветы подала жалобы в департамент образования, прокуратуру, ведомство по делам детей, а также в Приемную президента.

Отметим, что подобная ситуация с отказом в приеме в 10 класс наблюдается не только в Краснодаре. Ранее родители из Новосибирска жаловались, что их дочь не зачислили в школу из-за низкого среднего балла аттестата и нехватки мест. Помимо нее, в 10 класс не приняли еще около 200 человек.

Родители уверены, что происходящее — «приказ свыше», цель которого — увеличить число учащихся колледжей и количество специалистов рабочих профессий.

О похожей ситуации также сообщали родители девятиклассников из Ижевска и Екатеринбурга. Там дети «не прошли индивидуальный отбор» в 10 класс.