В Красноармейском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Дорогу из станицы Полтавской в хутор Трудобеликовский перекрыли из-за пожара на нефтебазе

25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Полтавской Красноармейского района зафиксировали возгорание на территории нефтебазы. Причиной стало падение обломков БПЛА По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы.

Читайте также: В пригороде Анапы при падении обломков БПЛА пострадала женщина

Временно перекрыли движение по дороге, соединяющей станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским. Водителям следует выбирать другой маршрут. Напомним, 16 июня обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской. В результате ЧП вспыхнул пожар. Никто не пострадал.