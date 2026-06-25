В Красноармейском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза
Дорогу из станицы Полтавской в хутор Трудобеликовский перекрыли из-за пожара на нефтебазе
25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Полтавской Красноармейского района зафиксировали возгорание на территории нефтебазы. Причиной стало падение обломков БПЛА
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы.
Временно перекрыли движение по дороге, соединяющей станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским. Водителям следует выбирать другой маршрут.
Напомним, 16 июня обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской. В результате ЧП вспыхнул пожар. Никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, ночью 13 июня после падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе. Пожар потушили только на следующий день.