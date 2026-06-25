В Красноармейском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Дорогу из станицы Полтавской в хутор Трудобеликовский перекрыли из-за пожара на нефтебазе

25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Полтавской Красноармейского района зафиксировали возгорание на территории нефтебазы. Причиной стало падение обломков БПЛА

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы.

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Напомним, 16 июня обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской. В результате ЧП вспыхнул пожар. Никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, ночью 13 июня после падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе. Пожар потушили только на следующий день.

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