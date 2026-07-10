В Краснодаре пройдет иммерсивная прогулка для уставших горожан

Краснодарцев приглашают гулять по центру города и выполнять творческие и психологические задания (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 11 июля иммерсивную прогулку по центру Краснодара. Ее проведет художница Катрин Ненашева.

Участники будут не просто гулять и узнавать факты о кубанской столице, но также выполнять творческие и психологические задания, которые организаторы придумали вместе с Обществом уставших горожан.

«Знакомимся, исследуем город и друг друга. Эта прогулка для тех, кому интересно новое, для тех, кто ищет себя и готов к новым открытиям и приключениям», — рассказали организаторы.