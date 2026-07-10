В Краснодаре пройдет иммерсивная прогулка для уставших горожан
Краснодарцев приглашают гулять по центру города и выполнять творческие и психологические задания (12+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 11 июля иммерсивную прогулку по центру Краснодара. Ее проведет художница Катрин Ненашева.
Участники будут не просто гулять и узнавать факты о кубанской столице, но также выполнять творческие и психологические задания, которые организаторы придумали вместе с Обществом уставших горожан.
«Знакомимся, исследуем город и друг друга. Эта прогулка для тех, кому интересно новое, для тех, кто ищет себя и готов к новым открытиям и приключениям», — рассказали организаторы.
Прогулка состоится 11 июля. Участие бесплатное, сбор в книжном магазине «Чарли».
Катрин Ненашева — уроженка Краснодара. В 2020 году она провела в кубанской столице перформанс «Поругайся со мной», чтобы привлечь внимание к росту домашнего насилия из-за пандемии коронавируса. В 2021-м попала в рейтинг перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года художницы Маруся Морковкина и Катрин Ненашева открыли в Краснодаре арт-приют «МАМО», в котором деятели искусства могут творить, жить и организовывать выставки.