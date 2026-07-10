Восемь часов в очереди. В Новороссийске за бензином стоят 547 машин

На одной из заправок Новороссийска выстроилась рекордная очередь из машин

10 июля журналист Андрей Кошик опубликовал скриншот, сделанный в новороссийском чат-боте для водителей. Сервис показывает адреса АЗС, наличие бензина и дизельного топлива, актуальные цены, данные о количестве машин в очереди на каждой конкретной заправке.

Очередь на заправку «Газпрома» в станице Натухаевской составила 547 автомобилей. Ожидание в такой веренице автомобилей займет около восьми часов.