Восемь часов в очереди. В Новороссийске за бензином стоят 547 машин

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

На одной из заправок Новороссийска выстроилась рекордная очередь из машин

10 июля журналист Андрей Кошик опубликовал скриншот, сделанный в новороссийском чат-боте для водителей. Сервис показывает адреса АЗС, наличие бензина и дизельного топлива, актуальные цены, данные о количестве машин в очереди на каждой конкретной заправке.

Очередь на заправку «Газпрома» в станице Натухаевской составила 547 автомобилей. Ожидание в такой веренице автомобилей займет около восьми часов.

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На других работающих АЗС Новороссийска очередь за топливом растягивается в среднем на 100-150 машин.

10 июля бензин доступен на 20 станциях. Топливо отпускают только в автомобильные баки и не больше 20/30/40/60 литров на один автомобиль (в зависимости от условий конкретных заправок).

Напомним, 4 июля в Новороссийске на АЗС «Роснефть» на Мысхакском шоссе очередь за бензином составляла 500 машин. Таким образом, спустя неделю город побил собственный рекорд.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования. Часть сервисов временно не принимает клиентов.

Автомобили Нефть Новороссийск СВО Топливо

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Восемь часов в очереди. В Новороссийске за бензином стоят 547 машин

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