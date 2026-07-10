Восемь часов в очереди. В Новороссийске за бензином стоят 547 машин
На одной из заправок Новороссийска выстроилась рекордная очередь из машин
10 июля журналист Андрей Кошик опубликовал скриншот, сделанный в новороссийском чат-боте для водителей. Сервис показывает адреса АЗС, наличие бензина и дизельного топлива, актуальные цены, данные о количестве машин в очереди на каждой конкретной заправке.
Очередь на заправку «Газпрома» в станице Натухаевской составила 547 автомобилей. Ожидание в такой веренице автомобилей займет около восьми часов.
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На других работающих АЗС Новороссийска очередь за топливом растягивается в среднем на 100-150 машин.
10 июля бензин доступен на 20 станциях. Топливо отпускают только в автомобильные баки и не больше 20/30/40/60 литров на один автомобиль (в зависимости от условий конкретных заправок).
Напомним, 4 июля в Новороссийске на АЗС «Роснефть» на Мысхакском шоссе очередь за бензином составляла 500 машин. Таким образом, спустя неделю город побил собственный рекорд.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования. Часть сервисов временно не принимает клиентов.
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