В Краснодарском крае не работает треть АЗС — вице-губернатор

1 июля «Коммерсант» сообщил, что в Краснодарском крае не работает более трети АЗС. Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Евгений Пергун.

Всего в регионе насчитывается 1029 автозаправочных станций. По словам Пергуна, сейчас не работают 369 из них.

При этом вице-губернатор отметил, что вертикально интегрированные нефтяные компании, которым принадлежит около 50% всех АЗС Кубани (например, «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть» и другие), утверждают, что их станции лишь сократили время работы. Однако краевые власти все равно расценивают это как закрытие.