В Краснодарском крае не работает треть АЗС — вице-губернатор

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

На Кубани из 1029 заправок 369 закрыты

1 июля «Коммерсант» сообщил, что в Краснодарском крае не работает более трети АЗС. Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Евгений Пергун.

Всего в регионе насчитывается 1029 автозаправочных станций. По словам Пергуна, сейчас не работают 369 из них.

При этом вице-губернатор отметил, что вертикально интегрированные нефтяные компании, которым принадлежит около 50% всех АЗС Кубани (например, «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть» и другие), утверждают, что их станции лишь сократили время работы. Однако краевые власти все равно расценивают это как закрытие.

В Краснодаре сократилось количество работающих АЗС:

Пергун подчеркнул, что объем поставок топлива в Краснодарский край не увеличился, тогда как потребление, наоборот, выросло — из-за курортного сезона и начала уборочной сельскохозяйственной кампании.

Вице-губернатор добавил, что сейчас важно оптимизировать потребление бензина, например полностью запретить отпуск топлива в канистры.

«Это поможет сетевикам предотвращать конфликты на заправках, которые уже происходят. Нужно обеспечить безопасность на АЗС», — подытожил он.

Как писали Юга.ру, на АЗС Краснодарского края начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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