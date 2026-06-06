В Усть-Лабинске загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Краснодарский край

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  • Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Краснодарском крае горит «Полтавская нефтебаза», где хранится бензин и дизельное топливо

Утром 6 июня ЕДДС Усть-Лабинского района сообщила, что ночью после атаки БПЛА произошел пожар на территории ОАО «Полтавская нефтебаза». По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь возгорания составляет около 5 тыс. кв. м. На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Для координации действий развернут оперативный штаб на перекрестке улиц Тельмана и Народной.

«Полтавская нефтебаза» — действующее предприятие, которое занимается хранением и перевалкой нефтепродуктов: бензинов АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. Резервуарный парк объекта включает 28 емкостей общей вместимостью около 15 тыс. куб. м. Предприятие обслуживает автомобильные и железнодорожные поставки топлива, а также управляет собственной сетью АЗС PNB в Краснодарском крае.

«Зачем это продолжается?»:

Напомним, что это не первая атака на нефтяную инфраструктуру Кубани за последнее время. В марте нефтебаза в Лабинском районе подверглась удару БПЛА. В мае БПЛА атаковали нефтебазу в Новороссийске — загорелись административные и технические здания, пострадали два человека. Нефтяная инфраструктура в Туапсе за полмесяца подвергалась четырем атакам: удары были нанесены 16, 20 и 28 апреля, а также 1 мая, причем после третьей атаки огонь охватил четыре крупных резервуара, и в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня.

Как писали Юга.ру, оперштаб Краснодарского края заверяет, что автомобильное топливо на АЗС региона присутствует в полном объеме и перебоев с поставками нет.

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В Усть-Лабинске загорелась нефтебаза после атаки БПЛА
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