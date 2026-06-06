В Усть-Лабинске загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Утром 6 июня ЕДДС Усть-Лабинского района сообщила, что ночью после атаки БПЛА произошел пожар на территории ОАО «Полтавская нефтебаза». По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь возгорания составляет около 5 тыс. кв. м. На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Для координации действий развернут оперативный штаб на перекрестке улиц Тельмана и Народной.

«Полтавская нефтебаза» — действующее предприятие, которое занимается хранением и перевалкой нефтепродуктов: бензинов АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. Резервуарный парк объекта включает 28 емкостей общей вместимостью около 15 тыс. куб. м. Предприятие обслуживает автомобильные и железнодорожные поставки топлива, а также управляет собственной сетью АЗС PNB в Краснодарском крае.