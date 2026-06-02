Атака БПЛА на Кубань: обломки дрона рухнули на многоэтажку в Славянске-на-Кубани, загорелся Ильский НПЗ

Краснодарский край

    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Атаки БПЛА подверглись Славянск-на-Кубани и Ильский НПЗ

2 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе ночью беспилотники атаковали два объекта. В Славянске-на-Кубани обломки дронов упали на территорию многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал. На месте работают оперативные службы — они обследуют территорию, оценивают ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности.

Другой инцидент произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. В результате атаки беспилотника на предприятии начался пожар. Пострадавших нет. Пожарные расчеты ликвидидируют огонь.

Напомним, в поселке Матвеев Курган Ростовской области ввели режим ЧС после атаки дронов 31 мая. В результате удара загорелась нефтебаза.

Как писали Юга.ру, страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой.

