На объекте «Роснефти» под Ставрополем ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

9 июля на сайте администрации Шпаковского округа опубликовали постановление. В нем сказано, что власти ввели в муниципалитете режим ЧС из-за пожара на объекте АО «НК «Роснефть» — Ставрополье», возникшего после атаки БПЛА. Границы зоны ЧС установили в пределах территории хутора Вязники.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 июля в результате атаки БПЛА на промышленном объекте вспыхнул пожар. Спустя время пламя усилилось. Огонь добрался до резервуаров с горючими материалами.

Из-за угрозы распространения огня жителей ближайшей к предприятию улицы перевели в безопасное место. Для них организовали пункты временного размещения.

По информации губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в результате происшествия никто не пострадал. На территории нефтебазы ликвидировали открытое горение.