На объекте «Роснефти» под Ставрополем ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
В Шпаковском округе Ставропольского края ввели режим ЧС из-за последствий атаки беспилотников
9 июля на сайте администрации Шпаковского округа опубликовали постановление. В нем сказано, что власти ввели в муниципалитете режим ЧС из-за пожара на объекте АО «НК «Роснефть» — Ставрополье», возникшего после атаки БПЛА.
Границы зоны ЧС установили в пределах территории хутора Вязники.
Атака БПЛА на Ростовскую область:
Напомним, что в ночь с 8 на 9 июля в результате атаки БПЛА на промышленном объекте вспыхнул пожар. Спустя время пламя усилилось. Огонь добрался до резервуаров с горючими материалами.
Из-за угрозы распространения огня жителей ближайшей к предприятию улицы перевели в безопасное место. Для них организовали пункты временного размещения.
По информации губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в результате происшествия никто не пострадал. На территории нефтебазы ликвидировали открытое горение.
Как писали Юга.ру, 10 июля в Северском районе упали обломки БПЛА. В результате загорелась нефтебаза.
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