В Краснодарском крае зафиксировали «зуд купальщика». Биолог рассказал, чем опасно заболевание
В стоячих водоемах Кубани выявили случаи церкариоза — паразитарного заболевания кожи
9 июля заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук рассказал изданию kuban.aif.ru, чем опасен «зуд купальщика» — церкариоз.
Напомним, 8 июля в Краснодарском крае были зафиксированы случаи заболевания церкариальным дерматитом.
Абрамчук сообщил, что церкариоз чаще встречается в южных и центральных регионах России. Чаще всего заразиться можно после купания в водоемах со стоячей водой или медленным течением, где обитают личинки шистосом — плоских червей, которых разносят гуси, утки и другие водоплавающие птицы.
«Личинки паразитов проникают под кожу человека, начинают там развиваться, а затем погибают, вызывая воспаление, сыпь и болезненные волдыри. При этом они остаются только в верхних слоях кожи. Стоит отметить, что в Краснодарском крае не так много стоячих водоемов, где купаются люди. Обычно все пляжи проверяют сотрудники Роспотребнадзора», — заявил биолог.
Зуд и красные пятна:
По словам специалиста, в свободном плавании личинки живут всего несколько дней. Активность паразитов снижается, когда температура воды опускается ниже 20 °C, однако зимой погибают не все из них.
Также Абрамчук рассказал, что в воде можно заразиться лептоспирозом — острым инфекционным заболеванием, которое передается человеку от животных. Среди симптомов — интоксикация, поражение капилляров, мышц, печени, почек и нервной системы. Нередко заболевание сопровождается желтухой.
По словам ученого, защититься от лептоспироза поможет вакцинация.
Как писали Юга.ру, в июне вирус Западного Нила выявили в Краснодарском крае. Его занесли перелетные птицы из Румынии.