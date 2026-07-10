В Краснодарском крае зафиксировали «зуд купальщика». Биолог рассказал, чем опасно заболевание

9 июля заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук рассказал изданию kuban.aif.ru, чем опасен «зуд купальщика» — церкариоз.

Напомним, 8 июля в Краснодарском крае были зафиксированы случаи заболевания церкариальным дерматитом.

Абрамчук сообщил, что церкариоз чаще встречается в южных и центральных регионах России. Чаще всего заразиться можно после купания в водоемах со стоячей водой или медленным течением, где обитают личинки шистосом — плоских червей, которых разносят гуси, утки и другие водоплавающие птицы.

«Личинки паразитов проникают под кожу человека, начинают там развиваться, а затем погибают, вызывая воспаление, сыпь и болезненные волдыри. При этом они остаются только в верхних слоях кожи. Стоит отметить, что в Краснодарском крае не так много стоячих водоемов, где купаются люди. Обычно все пляжи проверяют сотрудники Роспотребнадзора», — заявил биолог.