В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения. График отключений уточняется
25 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе после восстановления подачи электроэнергии ввели режим временного ограничения электроснабжения. По его словам, точного графика отключений по адресам пока нет. Его опубликуют по мере поступления информации в канале «Севастопольэнерго».
Отключения будут производиться точечно. Ограничения ввели для устранения перегруза на электросетях за пределами региона. Это необходимо, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
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Губернатор призвал жителей не использовать мощные электроприборы. Развожаев заверил, что после поступления команды на снятие ограничений электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Напомним, 24 июня Севастополь остался без света после атаки БПЛА. Электричество вернули в большинство домов только поздно ночью. По словам Развожаева, из-за объявленной воздушной тревоги энергетики были вынуждены несколько раз прерывать восстановительные работы на объектах.