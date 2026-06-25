В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

25 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе после восстановления подачи электроэнергии ввели режим временного ограничения электроснабжения. По его словам, точного графика отключений по адресам пока нет. Его опубликуют по мере поступления информации в канале «Севастопольэнерго».

Отключения будут производиться точечно. Ограничения ввели для устранения перегруза на электросетях за пределами региона. Это необходимо, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.