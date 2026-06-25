В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения. График отключений уточняется

25 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе после восстановления подачи электроэнергии ввели режим временного ограничения электроснабжения. По его словам, точного графика отключений по адресам пока нет. Его опубликуют по мере поступления информации в канале «Севастопольэнерго».

Отключения будут производиться точечно. Ограничения ввели для устранения перегруза на электросетях за пределами региона. Это необходимо, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

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Губернатор призвал жителей не использовать мощные электроприборы. Развожаев заверил, что после поступления команды на снятие ограничений электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, 24 июня Севастополь остался без света после атаки БПЛА. Электричество вернули в большинство домов только поздно ночью. По словам Развожаева, из-за объявленной воздушной тревоги энергетики были вынуждены несколько раз прерывать восстановительные работы на объектах.

Как писали Юга.ру, 21 июня дроны атаковали Керчь. В результате удара погибли четыре человека, 28 пострадали. Еще один человек погиб при атаке на Керченскую переправу. На объектах энергосетей произошли аварии, вводились ограничения подачи электроэнергии.

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