В Крым сократят количество поездов: власти оставят всего семь регулярных рейсов
Власти Крыма решили сократить железнодорожное сообщение с полуостровом, отменив большинство сезонных поездов
25 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале о сокращении железнодорожного сообщения с материком. На маршрутах оставят всего семь ежедневных поездов «Таврия».
Все остальные рейсы, которые планировались или курсировали в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших двух недель. Оставшиеся поезда дальнего следования будут ходить только от и до станции Керчь-Южная.
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- № 27/28 Москва — Симферополь;
- № 91/92 Москва — Севастополь;
- № 453/454 Москва — Симферополь (включая прицепную группу № 403/404 Курск — Белгород, которая курсирует через день);
- № 17/18 (одноэтажный, три раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, раз в четыре дня) Москва — Симферополь;
- № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь;
- № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (включая прицепную группу № 409/410 Псков — Чудово, курсирующую в отдельные даты);
- № 315/316 Адлер — Симферополь.
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