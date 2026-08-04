На Краснодар обрушился ливень: в городе встали трамваи, обесточены более 110 улиц

В Краснодаре 4 августа с раннего утра идет сильный дождь. Часть города осталась без света, подтопило дороги и изменилось движение трамваев

Утром 4 августа в Краснодаре начался сильный ливень. Из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском, Прикубанском и Центральном округах. По данным ЕДДС, без света остались более 110 улиц города.

В пресс-службе МУП КТТУ сообщили , что из-за скопления воды в районе улицы Дмитриевской Дамбы временно изменили схемы движения трамваев. Трамваи № 7 проследует через Кооперативный рынок в обоих направлениях. Трамваи № 20 и 22 поедут от стадиона «Кубань» через Кооперативный рынок, а от улицы Садовой отправятся в Юбилейный и Славянский микрорайоны. Также в результате сильных осадков подтопило трамвайные пути под Вишняковским мостом. Помимо этого, на улицы Музыкального микрорайона и поселка Российского вышла водооткачивающая техника.

Ранее краснодарский ЦГМС предупреждал, что 4 августа на Кубань обрушится непогода. В регионе прогнозировали ливни с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с. В крае объявили штормовое предупреждение.

При этом похолодания не обещали — днем температура воздуха составит 28–33 °C.