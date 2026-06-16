АЗС «Татнефть» ограничила продажу бензина по всей стране. Заправки сети есть и на Кубани

В Краснодарском крае и других регионах на заправках «Татнефть» установлен лимит на продажу бензина. Также не принимают безналичную оплату

16 июня издание «Интерфакс» сообщило, что сеть АЗС «Татнефть» ограничила продажу бензина и дизельного топлива по всей России. Об этом журналистам сообщили на горячей линии компании. Отметим, что заправки «Татнефти» есть и в Краснодарском крае. Например: в Краснодаре на Ростовском шоссе;

на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа;

около Новороссийска;

в Крымском и Староминском районах;

в станицах Кущевской и Ленинградской и других населенных пунктах. Кроме того, на АЗС действуют ограничения по оплате топлива — принимают только наличные. Когда именно снимут ограничения, не уточняется.

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Также неизвестно, какой именно лимит установлен на продажу топлива в Краснодарском крае. По информации журналистов, в Челябинске, например, водителям легковых автомобилей продают не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива в одни руки, а водители грузовиков могут приобрести максимум 300 литров дизельного топлива. Напомним, топливный кризис затронул несколько регионов России. В Крыму в начале июня объявили о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет. Туристическая отрасль полуострова уже ощутила последствия: спрос на поездки упал на треть, эксперты говорят о возможной потере до 4 млн туристов. Ограничения на продажу топлива ввели также на некоторых АЗС Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Позднее россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса. С апреля 2026 года в России действуют ограничения на экспорт бензина. По оценкам аналитиков, цены на АИ-92 в мелком опте с начала года выросли на 8,8%, на АИ-95 — на 6,7%. Эксперты не исключают, что летний сезон может дополнительно обострить ситуацию из-за традиционного роста потребления.