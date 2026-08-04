Четыре ребенка погибли в Архипо-Осиповке после атаки беспилотника

Власти уточнили число погибших детей после атаки БПЛА на пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком

4 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество погибших детей в результате атаки БПЛА на село Архипо-Осиповка под Геленджиком продолжает расти. Жертвами произошедшего стали уже четверо несовершеннолетних. По словам главврача детской краевой клинической больницы Елены Клещенко, еще трое находятся в медицинских учреждениях. Один из них уже перенес операцию. Двое других получили осколочные ранения и находятся в отделении реанимации.

Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы: Что говорят очевидцы об атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповка подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли семь человек. Медицинская помощь понадобилась 58 людям. 21 человек находится в больницах. 19 пострадавших отправили в специализированные медучреждения Краснодара. Еще двух пациентов лечат в Новороссийске.