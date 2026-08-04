Четыре ребенка погибли в Архипо-Осиповке после атаки беспилотника
Власти уточнили число погибших детей после атаки БПЛА на пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком
4 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество погибших детей в результате атаки БПЛА на село Архипо-Осиповка под Геленджиком продолжает расти. Жертвами произошедшего стали уже четверо несовершеннолетних.
По словам главврача детской краевой клинической больницы Елены Клещенко, еще трое находятся в медицинских учреждениях. Один из них уже перенес операцию. Двое других получили осколочные ранения и находятся в отделении реанимации.
Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:
Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповка подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли семь человек.
Медицинская помощь понадобилась 58 людям. 21 человек находится в больницах. 19 пострадавших отправили в специализированные медучреждения Краснодара. Еще двух пациентов лечат в Новороссийске.
Как писали Юга.ру, 1 августа в Геленджике обломки БПЛА упали на магазин.