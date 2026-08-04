Следовавшее в Новороссийск судно атаковали беспилотники. Есть пострадавшие
Под Новороссийском судно с овощами и фруктами попало под атаку беспилотников
3 августа издание Cumhuriyet сообщило, что грузовое судно Nadezhda под флагом Камеруна, следовавшее в порт Новороссийска с партией овощей и фруктов из турецкого Самсуна, атаковали беспилотники. В результате пострадали четыре члена экипажа. Среди раненых — трое граждан Турции.
ЧП произошло около 16:30 примерно в 30 морских милях от Новороссийска. Капитан судна Ялчин Шахин рассказал, что корабль подвергся атаке сразу нескольких беспилотников — по его оценке, их было до шести-семи.
После одного из попаданий на борту начался пожар. По предварительным данным, в результате атаки повреждена носовая часть и жилые помещения.
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Как отмечает Cumhuriyet, российские военные корабли не смогли оперативно приблизиться к Nadezhda, поскольку около судна продолжали находиться беспилотники, что создавало угрозу для спасательной операции.
Экипаж атакованного судна эвакуировали в порт Новороссийска. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, 30 июля в Новороссийске два танкера подверглись атаке БПЛА в районе терминала КТК. После инцидента компания временно прекратила отгрузку нефти.
Как писали Юга.ру, 19 июля нефтеналивной терминал в Новороссийске подвергся атаке БПЛА во время перевалки нефти грузоотправителей из Казахстана и США. Тогда на танкере ASIA возник пожар, погрузку сырья временно остановили и возобновили только к вечеру.