Следовавшее в Новороссийск судно атаковали беспилотники. Есть пострадавшие

Под Новороссийском судно с овощами и фруктами попало под атаку беспилотников

3 августа издание Cumhuriyet сообщило, что грузовое судно Nadezhda под флагом Камеруна, следовавшее в порт Новороссийска с партией овощей и фруктов из турецкого Самсуна, атаковали беспилотники. В результате пострадали четыре члена экипажа. Среди раненых — трое граждан Турции.

ЧП произошло около 16:30 примерно в 30 морских милях от Новороссийска. Капитан судна Ялчин Шахин рассказал, что корабль подвергся атаке сразу нескольких беспилотников — по его оценке, их было до шести-семи.

После одного из попаданий на борту начался пожар. По предварительным данным, в результате атаки повреждена носовая часть и жилые помещения.