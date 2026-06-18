Из-за дефицита бензина Россия начала импортировать топливо морским путем — Reuters
Россия начала по морю импортировать топливо после серии ударов по НПЗ
17 июня агентство Reuters сообщило, что Россия начала импортировать топливо морским путем — впервые за долгое время. Причиной стал острый дефицит бензина на внутреннем рынке, который возник после многочисленных атак беспилотников на НПЗ, трубопроводы и хранилища. Об этом рассказали четыре источника в отрасли.
По данным агентства, партия топлива уже поступила через один из западных портов России. Источники уточняют, что поставка будет осуществляться из Азии. Однако детали сделки — объемы, точные сроки и название компании-поставщика — не раскрываются.
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Ранее Россия уже закупала бензин у Беларуси и Казахстана. Однако эти страны, по оценкам экспертов, не могут обеспечить необходимые объемы в случае усугубления кризиса. Их экспортные мощности ограничены, и они сами зависят от российских поставок сырья. Поэтому импорт из Азии рассматривается как альтернативный канал.
При этом источники Reuters подчеркивают: морской импорт бензина — мера временная. Такие поставки сопряжены с высокой стоимостью и сложной логистикой. Транспортировка топлива танкерами требует специальных условий хранения, страхования и оформления, что делает каждый литр значительно дороже. Кроме того, время доставки из Азии может занять несколько недель, а это не позволяет оперативно реагировать на резкие скачки спроса.
Напомним, топливный кризис затронул несколько регионов России. В Крыму в начале июня объявили о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет.
Ограничения на продажу топлива ввели также на некоторых АЗС Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Позднее россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса.
Как писали Юга.ру, 16 июня в Краснодарском крае и других регионах на заправках «Татнефть» установили лимит на продажу бензина. Позже ограничения сняли.