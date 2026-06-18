Из-за дефицита бензина Россия начала импортировать топливо морским путем — Reuters

Россия начала по морю импортировать топливо после серии ударов по НПЗ

По данным агентства, партия топлива уже поступила через один из западных портов России. Источники уточняют, что поставка будет осуществляться из Азии. Однако детали сделки — объемы, точные сроки и название компании-поставщика — не раскрываются.

17 июня агентство Reuters сообщило , что Россия начала импортировать топливо морским путем — впервые за долгое время. Причиной стал острый дефицит бензина на внутреннем рынке, который возник после многочисленных атак беспилотников на НПЗ, трубопроводы и хранилища. Об этом рассказали четыре источника в отрасли.

Ранее Россия уже закупала бензин у Беларуси и Казахстана. Однако эти страны, по оценкам экспертов, не могут обеспечить необходимые объемы в случае усугубления кризиса. Их экспортные мощности ограничены, и они сами зависят от российских поставок сырья. Поэтому импорт из Азии рассматривается как альтернативный канал.

При этом источники Reuters подчеркивают: морской импорт бензина — мера временная. Такие поставки сопряжены с высокой стоимостью и сложной логистикой. Транспортировка топлива танкерами требует специальных условий хранения, страхования и оформления, что делает каждый литр значительно дороже. Кроме того, время доставки из Азии может занять несколько недель, а это не позволяет оперативно реагировать на резкие скачки спроса.

Напомним, топливный кризис затронул несколько регионов России. В Крыму в начале июня объявили о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет.

Ограничения на продажу топлива ввели также на некоторых АЗС Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Позднее россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса.