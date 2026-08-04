Оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА

В новых каналах оперштаба будут публиковать срочные сообщения о беспилотное опасности и ее отмене

4 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе запустили ресурсы для информирования жителей об угрозах атак БПЛА.



В новых каналах под названием «Оповещения. Оперштаб — Краснодарский край» будет публиковаться актуальная информация о введении и отмене режима беспилотной опасности от региональных властей и глав муниципалитетов.

Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы: Что говорят очевидцы об атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

Подписаться на экстренные оповещения оперштаба можно в мессенджере МАКС и в Telegram. Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповки подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли семь человек, 58 пострадали.