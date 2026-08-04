Оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА
В новых каналах оперштаба будут публиковать срочные сообщения о беспилотное опасности и ее отмене
4 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе запустили ресурсы для информирования жителей об угрозах атак БПЛА.
В новых каналах под названием «Оповещения. Оперштаб — Краснодарский край» будет публиковаться актуальная информация о введении и отмене режима беспилотной опасности от региональных властей и глав муниципалитетов.
Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:
Подписаться на экстренные оповещения оперштаба можно в мессенджере МАКС и в Telegram.
Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповки подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли семь человек, 58 пострадали.
Как писали Юга.ру, 4 августа следовавшее в Новороссийск судно атаковали беспилотники. Есть пострадавшие.
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