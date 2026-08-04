Оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

В новых каналах оперштаба будут публиковать срочные сообщения о беспилотное опасности и ее отмене

4 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе запустили ресурсы для информирования жителей об угрозах атак БПЛА.

В новых каналах под названием «Оповещения. Оперштаб — Краснодарский край» будет публиковаться актуальная информация о введении и отмене режима беспилотной опасности от региональных властей и глав муниципалитетов.

Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:

Подписаться на экстренные оповещения оперштаба можно в мессенджере МАКС и в Telegram.

Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповки подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли семь человек, 58 пострадали.

Как писали Юга.ру, 4 августа следовавшее в Новороссийск судно атаковали беспилотники. Есть пострадавшие.

Безопасность Интернет СВО

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