Из-за сильного ливня в Краснодаре перекрыли улицу Московскую

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре из-за затопления проезжей части временно ограничили движение автомобилей по улице Московской

4 августа Дептранс Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что в настоящее время заблокирован проезд по улице Московской на участке от Ангарской в сторону улицы Петра Метальникова. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Мусор, вечные лужи и паутина проводов:

По данным властей, за сегодняшнее утро в Краснодаре выпало более 50 мм осадков при месячной норме в 44 мм. На улице Московской работает откачивающая насосная станция — вода постепенно уходит.

Движение транспорта обещают полностью восстановить после того, как проезжая часть освободится от воды.

Напомним, что сегодня на Краснодар обрушился мощный ливень, из-за которого без света остались более 110 улиц, а также подтопило пути под Вишняковским мостом. Также в городе временно изменили схемы движения трамваев № 7, 20 и 22 из-за скопления воды на улице Дмитриевская Дамба.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Вишняковой начали строить систему от подтоплений. Движение ограничат на год.

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